Ligue 1 : François Letexier au sifflet d’OL - Reims

Après la défaite face à l’OM le week-end dernier, l’OL accueille Reims ce dimanche (15h) dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. Une rencontre dirigée par François Letexier.

L’OL doit se remettre dans le droit chemin. En effet, après sa défaite face à l’OM (3-2) le week-end dernier, les Lyonnais ne sont plus présents dans le top 6 de la Ligue 1. Par ailleurs, l'écart se creuse de plus en plus entre la formation rhodanienne et les places qualificatives pour la Ligue des champions. Après sept sorties sans la moindre victoire, toutes compétitions confondues, les hommes de Paulo Fonseca sont en plein doute, et on voit aujourd'hui peu de motifs de réjouissance.

Le technicien portugais était sur le banc lyonnais face à Marseille, mais il n’a pas eu le temps de préparer ce match comme il l’aurait voulu. Avec une semaine pour organiser son équipe pour la prochaine échéance, il n’aura pas le droit à l’erreur face au Rémois. Car les Champenois ne sont pas au mieux. 13es, ils ont eux aussi renvoyé leur entraîneur, Luka Elsner. C'est son ancien adjoint, Samba Diawara, qui sera aux manettes ce dimanche.

Aucune rencontre de l’OL arbitré cette saison

En attendant, l’arbitre de la rencontre a été dévoilé. Il s’agira de François Letexier qui n’a pas encore croisé la route de la formation lyonnaise cette saison. Il était présent à la VAR lors de l'affiche entre l'OL et le FC Nantes le 6 octobre dernier (2-0), mais il n'a jamais officié en tant qu'arbitre principal lors d'une rencontre des Lyonnais. Néanmoins, il a dirigé plusieurs rencontres importantes cette saison comme OM - PSG et AS Monaco - Paris.

Monsieur Letexier aura comme assistants Mehdi Rahmouni et Thomas Luczynski. Pierre Gaillouste sera lui chargé de la vidéo avec Hamid Guenaoui. Pascal Poupeau assurera le rôle de quatrième arbitre.