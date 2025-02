Après la bonne prestation de Corentin Tolisso face à l’OM dimanche, Nicolas Puydebois s’est exprimé au sujet du milieu de l’OL. Il estime qu’il est l’un des leaders les plus légitimes aujourd'hui.

L’OL n’y arrive toujours pas en 2025. Après un match peu convaincant face à Ludogorets (1-1) en Ligue Europa en milieu de semaine, les Lyonnais se sont inclinés sur la pelouse de l’OM (3-2) dimanche au stade Vélodrome. Même si les performances des joueurs de l'Olympique lyonnais ne sont pas bonnes, l'un d'eux se distingue particulièrement. Effectivement, Corentin Tolisso est parmi les seuls membres de cet effectif à maintenir de bonnes prestations ces derniers temps.

Tolisso ? "L’un des joueurs les plus réguliers"

Pour Nicolas Puydebois, notre consultant dans l’émission "Tant qu’il y aura des Gones", le Français réalise une très bonne saison. Une des rares satisfactions actuellement. "C’est l’un des joueurs les plus réguliers de l’année avec Lucas Perri. Après, de là à dire qu’il faut changer de capitaine, peut-être pas, a estimé l'ancien gardien. Ça pourrait mettre encore plus mettre le bazar alors qu’on sait que ce n’est pas très stable. Oui, il a commencé la saison timidement et doucement. Mais depuis septembre-octobre, c’est un Corentin Tolisso qui redevient celui qu’on a apprécié et qui méritait d’être champion du monde."

De quoi initier une révolte, faire souffler un vent de renouveau au sein du groupe ? L'ex-Bavarois pourrait être celui qui tape du poing sur la table. "Aujourd’hui, il a la légitimité de pouvoir parler et d'imposer des choses dans le vestiaire. Et encore plus quand on voit la qualité des performances de ses coéquipiers", a lancé le triple champion de France (2003-2005) lundi dans TKYDG.