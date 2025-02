OM - OL (3-2) : Après Sage, Fonseca a du boulot !

Paulo Fonseca lors de son premier entraînement comme coach de l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ce lundi, l’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" est revenu sur les premiers de Paulo Fonseca comme nouveau coach de l’OL. Des débuts qui se sont soldés par une défaite contre l’OM.

Avec la fin du mercato hivernale ce lundi à 23h, l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" espère ne pas revivre le même scénario que lors du dernier numéro. Il y a une semaine, Razik Brikh, Nicolas Puydebois et Enzo Reale avaient à peine fini d'argumenter leur volonté de garder Pierre Sage en poste que ce dernier se faisait virer. Pour ce nouveau numéro, les chances de voir un transfert surprise tout remettre en cause semblent peu probables. Paulo Fonseca sera bien sur le banc de l'OL, et ce, pour jusqu'en juin 2027. C'est du moins ce qui est inscrit sur le contrat qu'il a signé vendredi dernier pour prendre la suite de Pierre Sage.

À peine quarante-huit heures après sa nomination, le Portugais était déjà sur le pied d'œuvre avec un déplacement à Marseille dimanche. Au lendemain du revers 3-2 contre l'OM, l'équipe de TKYDG est forcément revenu sur cette première avec les bons et moins bons points attribués à Fonseca. Malgré la défaite, ce dernier a malgré vu "du positif" chez ses joueurs, même s'il avoue qu'il y aura "beaucoup de travail". Une pensée partagée par nos consultants, mais aussi Michael Goncalves, DTN de l'équipe de France de police, et Fabrice Juarez, entraîneur des gardiens.