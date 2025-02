L'OL aurait pu être exclu de la Ligue Europa

Corentin Tolisso lors d’OL – Francfort (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Menacé d'exclusion de la Ligue Europa en raison de sa situation financière, l'OL a évité le pire. Mais il sera suivi de près par l'UEFA dans les mois à venir.

On peut dire que l'OL a échappé au pire. Comme indiqué en novembre 2024, l'UEFA suit de très près la situation financière de la formation rhodanienne. Et l'instance européenne était visiblement très inquiète à ce propos. Elle avait, en décembre, décidé de l'exclure à titre conservatoire de la Ligue Europa.

C'est ce qu'explique l'association régissant les compétitions du Vieux-Continent dans un communiqué que nous avons pu consulter. "La Première Chambre de la CFCB (Club Financial Control Body) avait constaté que les états financiers 2024 de l'Olympique lyonnais ne respectaient pas le principe fondamental de la continuité d'exploitation. Par conséquent, elle avait décidé de l'exclure des compétitions de clubs UEFA 2024/25, sauf si le club soumettait, avant le 30 janvier 2025, lesdits états financiers accompagnés d'une opinion d'audit sans réserve de ses auditeurs. C'est-à-dire sans mention de réserve, d'opinion défavorable ou qualifiée, concernant la continuité d'exploitation", précise-t-elle.

L'OL a fait ce qu'il fallait pour améliorer sa situation

L'actuel 7e de Ligue 1, mis sous pression, est parvenu à rassurer, au moins pour le moment, l'UEFA. "Il a pris les mesures nécessaires et a respecté la condition imposée (...) dans le délai imparti, confirme-t-elle dans ce texte. En conséquence, la Première Chambre de la CBFC a décidé que la disqualification conditionnelle ne serait pas appliquée."

Qualifié pour les 8es de finale après avoir terminé 6e de la phase de classement, l'OL aurait pu faire une croix sur un printemps européen. Au-delà de l'aspect compétitif, c'est une manne financière non négligeable qui lui serait passée sous le nez. Rappelons que son parcours jusqu'à présent lui a rapporté plus de 20 millions d'euros.

L'UEFA restera très attentive

Cette information démontre que la situation s'est assainie du côté de Décines, mais il reste du chemin. Les septuples champions de France (2002-2008) seront surveillés de près. "La Première Chambre de la CFCB procédera désormais à un suivi minutieux de la conformité de l'Olympique lyonnais aux exigences de durabilité financière, conformément aux Règlements de la Licence des Clubs de l'UEFA et de la Durabilité Financière", annonce le document.

Après la DNCG, qui a puni l'OL en novembre dernier, c'est l'Union des associations européennes de football qui scrute les faits et gestes de John Textor et de ses équipes. Dans les mois à venir, il leur faudra être convaincants pour échapper à des sanctions, à la fois en France et en Europe.

Le club se "félicite" de continuer l'Europa Ligue

Suite à cette annonce, le club s'est "félicité de la décision de l'UEFA". Il souligne qu'elle "a pleinement analysé (sa) situation financière, y compris les opinions des agences de notation de crédit indépendantes, et confirmé (sa) participation à la Ligue Europa." Encore faut-il maintenant qu'il redresse sa dynamique sportive, totalement à l'arrêt depuis plus d'un mois (sept matchs sans victoire). "Nos investissements continus et nos mesures de rentabilité assureront notre participation aux futures compétitions de l’UEFA", conclut l'institution rhodanienne.