Laurent Prud’homme, directeur général de l’OL (Photo by Cyril Lestage / Cyril Lestage / DPPI via AFP)

Dans la crise des droits TV qui a touché le championnat de France cet été, l’OL a forcément été impacté. Laurent Prud’homme, le directeur général du club, appelle à revoir le système dont les clubs de Ligue 1 sont tributaires.

C’est un sujet qui revient chaque mois, chaque semaine ou presque. Depuis l’obtention des droits TV durant l’été, DAZN est sous le feu des critiques et ne fait pas grand-chose pour les éviter. Que ce soit au niveau de la couverture de la Ligue 1 ou des prix affichés au lancement de la chaîne, le diffuseur n’a pas tout bien fait. Est-il le seul coupable dans l’histoire ? Bien évidemment que non puisqu’à force de jouer, la Ligue et Vincent Labrune ont dû se rabattre sur une offre au rabais.

Quand le président de la LFP avait promis le milliard d’euros, les clubs ont reçu deux fois moins de droits TV. Ce qui n’a pas été sans conséquence pour les clubs français, à commencer par l’OL. "Cette baisse de 50% des droits domestiques a touché 100% des clubs. À l’OL, nous gagnons plus d’argent en jouant huit matchs de Ligue Europa que trente-quatre de Ligue 1", a constaté Laurent Prud’homme dans Le Figaro.

Prud'homme : "On pousse pour la création d'une plateforme"

Ancien dirigeant dans les médias tels que L’Équipe ou Eurosport, l’actuel directeur général de l’OL sait qu’une grosse partie de l’équilibre des clubs tient à ces droits TV. Mettant en avant la multipropriété pour justifier la volonté du club lyonnais ne pas reposer essentiellement sur ce pilier audiovisuel, Prud’homme est aussi conscient que la consommation du football a changé.

Il en appelle à une refonte afin de limiter le piratage et de combler le fossé qui se crée avec la nouvelle génération. "On pousse pour la création d’une plateforme regroupant l’intégralité des matchs de Ligue 1 et Ligue 2, des documentaires, en plus d’un maximum de services, du gaming, de la vente de maillot ou de billets… Cette application devra être disponible de manière non exclusive, y compris chez les nouveaux acteurs, comme Netflix, Disney+, Max…".

Repenser la façon de consommer le football dans le futur tout en "faisant le nécessaire pour sauver DAZN."