Prêté puis acheté définitivement cet été, Hugo Ekitiké s’éclate à l’Eintracht Francfort. L’international Espoir français veut profiter de sa venue au Parc OL pour rappeler l’attaquant qu’il est.

Ce jeudi, les supporters de l’Eintracht Francfort seront nombreux au Parc OL. Les joueurs passés par le championnat de France le seront tout autant dans les rangs allemands. Dans cette formation, troisième de Ligue Europa, le français est plutôt une langue à la mode avec pas moins de huit éléments ayant évolué en Ligue 1 ces dernières années (Trapp, Theate, Nkounkou, Skhiri, Dina Ebimbe, Chaïbi, Bahoya). Toutefois, il y en a bien un qui attire tous les regards depuis quelques heures : Hugo Ekitiké.

En pleine bourre avec Francfort, l’international Espoirs reviendra en France avec un maximum de confiance et sa prestation sera forcément scrutée. Après son échec au PSG, l’attaquant pourrait bien envoyer un message, même s’il s’en défend. "Il y a une excitation, l’OL, c’est une équipe que j’affronte depuis tout jeune. Je pense que c’est pareil pour Niels (passé par Saint-Étienne), Jean-Mattéo Bahoya (ex-Angers) et Farès Chaïbi (natif de Lyon). Forcément, quand tu rentres chez toi, tu as envie de montrer ce que tu as appris et tes qualités contre des grands clubs comme Lyon. Tous les matchs sont une scène pour l’équipe nationale, mais je ne choisis pas mes matchs parce que je reviens en France."

"Ça va être un beau match de foot"

Auteur de 11 buts en 20 rencontres, le buteur français s'est donc relancé dans la Hesse et sa complémentarité avec Omar Marmoush fait des ravages sur le front de l'attaque de l’Eintracht Francfort. L'OL aura forcément les deux offensifs ce jeudi soir (21h) mais Hugo Ekitiké s’attend à "un match avec beaucoup d’intensité. L’OL est une équipe en bonne forme, comme nous. Ça va être un beau match de foot entre deux belles équipes."