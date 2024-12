Membre de la cellule de recrutement depuis un an, Mathieu Seckinger va changer de rôle à l’OL. Le scout va prendre la direction de l’Académie aux côtés de Johann Louvel et remplacer Fabien Caballero, en partance pour Nice.

Ça bouge dans l’organigramme de l’OL et pas seulement au niveau du groupe professionnel. Du côté de l’Académie, les mouvements sont aussi nombreux ces dernières semaines, à l’image du départ de Jordan Gonzalez qui a délaissé les U19 pour prendre en mains le FC Versailles en National. L’envol du coach avait été suivi dans la foulée par celui de Fabien Caballero. Nommé manager général de l’Académie aux côtés de Johann Louvel, l’ancien joueur formé au club a finalement répondu favorablement à l’appel de Florian Maurice et va rejoindre l’OGC Nice. Un coup dur pour un centre qui manque quelque peu de stabilité ces derniers mois et qui a poussé le club à devoir se réorganiser.

Passé par Nancy, Manchester United ou encore l'OM

Nommé directeur technique, Matthieu Louis-Jean a vu ses prérogatives s’élargir et l’ancien chef de la cellule de recrutement a choisi de placer un de ses hommes de confiance. Non pas en ramenant une personne de l'extérieur, mais bien avec la promotion de Mathieu Seckinger, comme avancé par L’Équipe. Ce dernier était l’un des scouts de la cellule lyonnaise et possède une solide expérience dans la post-formation. Avec Johann Louvel, toujours à la tête de l’Académie, Seckinger viendra remplacer Caballero dans son rôle de manager général.