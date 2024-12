En 2017, Vincent Labrune aurait fait jouer son influence auprès de présidents de Ligue 1 pour ficeler certains transferts. Dont celui de Tanguy Ndombele d’Amiens vers l’OL.

Depuis plusieurs mois, Vincent Labrune est en pleine tempête à la tête de la LFP et garde pourtant bien la barre. Il y a eu différents fiascos, notamment sur les droits TV, et toutefois le président est toujours en place et a été réélu dernièrement. Mais la dernière affaire sortie par L’Équipe aura-t-elle sa peau dans les semaines et mois à venir ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais une enquête de nos confrères révèle que Labrune aurait usé de son influence pour s’impliquer dans des transferts en 2017. Membre indépendant du conseil d’administration de la LFP, il se serait associé avec Meïssa Ndiaye, agent de joueur et président de Football Trading Company et aurait facilité le transfert de certains éléments. Ce fut notamment le cas pour Tanguy Ndombele en 2017.

Un million grâce à Ndombele ?

Vincent Labrune aurait convaincu le président d’Amiens de signer un mandat avec l’agence de Ndiaye pour booster la vente de Ndombele et récolter plus que les douze millions d’euros offerts par Hoffenheim. Le tout en prenant bien soin d’inclure un pourcentage lui revenant sur le prix du transfert. D’après L’Équipe, ce fut de l’ordre de 8% et Ndombele quittera finalement Amiens pour l’OL contre la somme de 20 millions d’euros, soit un million dans les poches de Labrune. Un double jeu interdit en raison de ses fonctions à la LFP et qui sont aujourd’hui dans le viseur. Car le transfert de Ndombele est loin d’être le seul et aurait certainement eu des répercussions sur la nomination future à la présidence de la LFP.