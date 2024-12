Sorti de la zone-rouge grâce à une bonne dynamique, Angers s’attend à un match compliqué contre l’OL. Mais compte sur son expérience dans la saison et son public pour continuer à prendre des points.

Ils seront un peu plus de quinze mille samedi soir (21h) au stade Raymond Kopa. Pour la venue de l’OL, les supporters du SCO Angers vont forcément répondre présents et tenter de réduire le volume sonore des 400 Lyonnais présents en parcage. Frustré il y a deux semaines par la victoire d’Auxerre dans les ultimes secondes, le peuple angevin espère voir les joueurs d’Alexandre Dujeux s’offrir le scalp lyonnais. L’affluence samedi soir, le coach du SCO souhaite en tirer profit contre "l’armada offensive" de l’OL. "Il faut qu’on se serve du public pour continuer à faire tourner le compteur de points".

"On a joué contre le PSG, mais fait des erreurs. À nous de ne pas les refaire"

Après avoir été à l’arrêt en début de saison, ce compteur tourne plutôt bien ces derniers temps. Avec neuf points pris sur quinze possibles, Angers est sorti de la zone rouge, même si tout peut aller très vite dans le sens inverse. Encore plus quand la formation des Noir et Blanc reçoit l’OL, invaincu depuis huit matchs en Ligue 1 et à son aise à l'extérieur. "C’est un gros match qui se présente avec un gros effectif vraiment impressionnant, avec du turnover sans que ça empiète sur la qualité de jeu de l’équipe. On va essayer de s’appuyer sur ce qu’on a fait de bien contre les grosses cylindrées pour se donner une chance."

Si la solidité défensive avait été au cœur du succès surprise à Monaco, Dujeux n’écarte pas le fait de "jouer comme face au PSG. Mais en ne faisant pas les mêmes erreurs."