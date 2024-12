Face à des négociations qui trainent avec le LOU, l’OL féminin aurait entamé des démarches auprès de Lyon-La Duchère pour jouer à Balmont. Interrogé sur l’épineux cas du stade pour les Fenottes, Joe Montemurro s’est montré plutôt politique sur la question.

En septembre dernier, Michele Kang annonçait vouloir communiquer dans les mois à venir concernant l’avancée des négociations pour le futur stade de l'OL féminin. Tout se jouait alors entre Gerland et le Parc OL, avec des contacts plus réguliers du côté du LOU. Malgré certains obstacles comme la pelouse synthétique, tout laissait penser que l’ex-antre de l’OL allait retrouver un peu de rouge et bleu dans les mois à venir.

Seulement, le dossier stagne au point où le club lyonnais aurait activé une troisième option. D’après Le Progrès, Michele Kang aurait revu sa position sur le stade Balmont où évolue Lyon-La Duchère et des discussions auraient d’ailleurs débuté. Pas forcément de quoi ravir Grégory Doucet, le maire de Lyon. "Lyon est reconnue comme la capitale mondiale du foot féminin de haut niveau. En tant que maire qui aime sa ville, qui aime le foot et qui est féministe, c’est à Lyon intra-muros qu’il souhaite voir jouer son équipe féminine."

"Nous jouons pour les supporters"

Et la formation lyonnaise dans toute cette histoire ? Ce vendredi (21h), l’OL féminin retrouve le chemin du championnat à Reims et évoluera dans l’enceinte d’Auguste Delaune, réservée une semaine sur deux aux garçons. Alors entre Gerland, le Parc OL qui semble bien trop grand, et La Duchère, existe-t-il une préférence ? Interrogé sur ce sujet ce jeudi, Joe Montemurro a préféré botter en touche, ou du moins ne froisser personne. "Je sais que le club a étudié plusieurs lieux différents, mais je suis sûr qu'ils prendront la bonne décision. Parce que, comme je l'ai dit, nous jouons au football pour les supporters et nous voulons être en mesure de les accueillir de la meilleure façon possible et de leur offrir la meilleure hospitalité dans le meilleur environnement possible."