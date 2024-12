Mercato : l’OL et Sage voient grand pour Fofana

Peut-être moins décisif qu’en octobre, Malick Fofana n’en reste pas moins impactant dans le jeu de l’OL. À 19 ans, cette fin d’année 2024 peut lui permettre de franchir une marche de plus dans sa progression qui semble sans fin.

Il a tellement crevé l’écran en octobre que ses statistiques en novembre pourraient laisser croire à un coup de moins bien. Avec comme unique but, son ballon parfaitement repris sur le centre de Benrahma à Qarabag, Malick Fofana a été loin de ses standards du début de l’automne. À 19 ans, il ne fallait pas s’attendre à voir le Belge enchaîner les réalisations et les passes décisives à longueur de match avec l’OL. Cela ne l’empêche malgré tout pas d’avoir toujours cet impact dans le jeu.

Parmi les meilleurs dribbleurs de la Ligue 1, Fofana continue d’apporter de la variété dans le jeu avec sa capacité d’élimination et de vitesse. Moins décisif, mais toujours bien présent pour mettre le feu dans la surface adverse. "Ce que j’aime chez Malick ? L'ensemble des réponses prendrait beaucoup de temps, a souri Pierre Sage. Il a beaucoup de qualités et un panel de réponses aux situations de jeu qui est énorme. Il est encore très jeune, c’est un 2005 qui sait attaquer, mais aussi défendre, ce qui est rare à cette position."

"On fera tout pour qu'il reste"

Titulaire lors de quatre des six matchs du mois de novembre, Malick Fofana gagne en régularité de jeu et de performance. À Lyon, on se félicite forcément de cette progression linéaire et programmée depuis l’arrivée du Diable Rouge en janvier dernier. À l’heure où la question du futur de l’ailier peut se poser, Pierre Sage a sorti les barbelés, estimant que "si l’OL revient dans la course à la Ligue des champions, on fera tout pour qu’il reste…" Quitte à passer outre les obligations financières ? Cela devrait faire débat. Mais de discussions, il n’en existe pas quand il s’agit de parler du plafond de verre de Fofana. "Ce sera un grand joueur et un joueur courtisé par des clubs qui veulent jouer la gagne en Ligue des champions."