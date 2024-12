Week-end chargé à l’OL Académie

En ce week-end de Fête des Lumières, le programme de l’OL Académie est plus que chargé. Toutes les équipes seront sur le pont.

Qui dit week-end de la Fête des lumières à Lyon, dit forcément une affluence touristique revue à la hausse. Depuis jeudi soir, la capitale des Gaules s'est mise à l'international pour l'édition anniversaire de la FDL. Tous les regards sont tournés vers les plus de 30 œuvres, mais le football ne s'arrête jamais pour les férus de ballon rond. Cela tombe bien, pendant que des milliers de personnes s'agglutineront dans le centre de Lyon, le GOLTC et l'Académie de l'OL auront le droit à un programme tout aussi chargé. Ce week-end, toutes les équipes de jeunes sont sur le pont avec la réserve masculine pour lancer les festivités.

La réserve féminine de retour aux affaires

Qualifiée en milieu de semaine pour les phases finales de la Premier League International Cup, elle retrouve le pain quotidien avec le National 3 et la réception de Chamalières samedi (18h). Ce rendez-vous de la 10e journée contre le 12e (sur 14) de la poule I doit permettre aux joueurs de Gueïda Fofana de continuer sur les places d'honneur avant le dernier rendez-vous à Mâcon, vendredi 13. Après trois semaines de pause, la réserve féminine sera, elle aussi, sur les terrains, mais dimanche. Leaders de la poule B, les Lyonnaises se déplacent à Clermont (4e) pour un choc régional.

Les U19 et U17 en quête de rebond

Du côté des U19, les objectifs seront bien différents, qu'on soit chez les garçons ou chez les filles. Ces dernières disputent leur dernier match de la première phase sans aucune pression. Ayant déjà assuré leur place pour la phase Élite et donc la première place, les jeunes Fenottes reçoivent Reims (dimanche 11h) avec un certain détachement. Ce qui ne sera pas le cas des joueurs de Samy Saci à la même heure.

Lourdement battus à domicile par Auxerre, les U19 masculins restent sur deux revers de suite. Avant l'entrée en Coupe Gambardella, l'objectif est de se rassurer un minimum, même si le déplacement à Troyes (6e, 23 points) n'aura rien d'une partie de plaisir. Enfin, les U17 voudront effacer l'affront et la frustration du derby perdu contre Saint-Étienne avec la réception, facile sur le papier, du JS Ajaccio, bon dernier de la poule avec zéro point...

Le programme de l'OL Académie :

Réserve : réception de Chamalières, samedi 18h

Réserve féminine : déplacement à Clermont, dimanche 14h30

U19 : déplacement à Troyes, dimanche 11h

U19 féminine : réception de Reims, dimanche 11h

U17 : déplacement au JS Ajaccio, dimanche 11h

Futsal : réception du FC Saint-Henri, samedi 16h