Largement dominateurs, les U17 de l’OL n’ont pas réussi à faire un gros coup contre l’AS Saint-Étienne. Face au réalisme stéphanois, les hommes d’Amaury Barlet se sont inclinés 3-2 dans le derby à Décines.

Dominer n’est pas gagner. Malheureusement, les U17 de l’OL en ont fait l’amère expérience ce samedi au stade Gérard Houllier dans le derby contre l’AS Saint-Étienne. Pendant 90 minutes, les joueurs d’Amaury Barlet ont fait plus que jeu égal contre le leader de la poule D de ce championnat national. Ils ont dominé les Verts, mais sortent de cette rencontre avec zéro point (2-3). La faute à cette passivité défensive qui existe depuis le début de la saison et au réalisme adverse durant la première mi-temps. Car ce premier acte a symbolisé l’ensemble de ce derby avec une domination lyonnaise, mais un score de 3-0 pour l’ASSE au moment de rejoindre les vestiaires. Un vrai coup sur la tête pour les jeunes pousses lyonnaises, pourtant encouragées en bord de pelouse par Jamal Alioui, venu voir le fiston avant l’entraînement des pros.

Deux poteaux pour les Lyonnais

Si les groupes de supporters et John Textor n’avaient pas répondu présents cette saison, le scénario de ce derby aurait bien pu leur donner des regrets. Même privés de Mavudia, meilleur buteur de l’équipe, et Doganay, les U17 ont pris le match par le bon bout avec un but d’Hamdani refusé pour un hors-jeu (4e). Le coup-franc juste au-dessus de Zekovic (20e) puis la frappe d’Adam Alioui (26e) laissaient penser que l’ouverture était pour bientôt. Ce fut le cas, mais pas dans le sens espéré. Dans la continuité du tir de l’OL, les Verts ont fait sauter le verrou (27e) sur un coup de Mnemoi étrangement seul sur un coup de pied arrêté (0-1, 28e). Le secteur défensif, clairement le point noir de ces U17 depuis le début de la saison, et ce n’est pas le doublé de Paul Eymard (41e, 44e) qui a arrangé les choses, notamment avec l’erreur de relance d’Iwosso…

Une mince lueur d'espoir en fin de match

À 3-0 à la pause, la messe semblait dite, mais avec cette formation lyonnaise, il ne faut jurer de rien avec des retournements de situation. Malheureusement, le miracle n’a pas eu lieu avec deux poteaux de Titalom (45e+1) et Hamdani. Pourtant, la réduction du score de Bojan Zekovic à un quart d’heure de la fin a redonné de l’espoir. En vain, car si Fidèle Lekila a ramené les deux équipes à 3-2, il était déjà trop tard avec ce but dans le temps additionnel. L’OL peut nourrir des regrets, tandis que Saint-Etienne a fait parler son réalisme et conforte sa place de leader.