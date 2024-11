Les deux Lyonnaises Le Sommer et Renard sont prêtes à défier l’Australie avec les Bleues. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Ce samedi, onze joueuses de l’OL sont sur le pont. Entre choc contre l’Angleterre pour les États-Unis et les équipes de France féminine A et U19, le club lyonnais sera fortement représenté.

En sous-nombre lors de la trêve d’octobre, les joueuses de l’OL ont profité de la liste élargie de Laurent Bonadei pour revenir en force chez les Bleues. Depuis lundi, elles sont sept à avoir posé leurs valises à Clairefontaine. La toute nouvelle qu’est Alice Sombath ou encore la revenante Amel Majri. Ce samedi, les Lyonnaises seront du côté d’Angers pour un amical contre le Nigéria (21h10). Toutefois, elles ne devraient pas être nombreuses à commencer la rencontre puisque le sélectionneur français a de grandes chances de faire tourner en prévision du choc amical contre l’Espagne. D’après L’Équipe, seules Wendie Renard et Amel Majri devraient être dans le onze au coup d’envoi.

Choc au sommet à Wembley

En nombre chez les A, les Fenottes le sont aussi avec les U19. Les trois représentantes de l’OL (Sangaré, Mendy et Joseph) ont parfaitement lancé leur premier tour de qualification à l’Euro 2025 avec une large victoire contre la Macédoine du Nord (4-0). Le deuxième rendez-vous a été encore plus prolifique ce samedi contre la Slovaquie. Liana Joseph et Maéline Mendy y sont allées de leur doublé dans la démonstration française (8-0) à Faro.

D’enjeux, il n’en sera pas question pour Lindsey Horan et les États-Unis. Néanmoins, le prestige de la rencontre va pousser les Américaines à y voir plus qu’un match amical. Dans un Wembley plein à craquer, les Etats-Unis, champions olympiques, font face à 18h20 à l’Angleterre, championnes d’Europe en titre. D’amical, ce match n’a que le nom, car l’atmosphère qui règne à Londres est bien différente pour les deux sélections.