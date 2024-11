Mendy (OL) buteuse dans la large victoire de la France U19

Pour son entrée en lice dans le premier tour des qualifications pour l’Euro U19, l’équipe de France n’a pas manqué son rendez-vous. Une victoire 4-0 contre la Macédoine du Nord avec notamment un but de Maéline Mendy (OL).

On ne peut pas forcément dire que la qualification pour le deuxième tour est assurée, mais presque. Mercredi, l’équipe de France féminine U19 faisait son entrée dans les qualifications pour l’Euro 2025. La victoire 4-0 contre la Macédoine du Nord a quasiment déjà ouvert les portes du tour suivant puisque trois des quatre équipes du groupe seront qualifiées. Avec une victoire et un goal-average plus que positif, les joueuses de Philippe Joly ont certainement fait le plus dur, même s’il reste encore deux matchs. Pour ce premier rendez-vous, le sélectionneur français n’avait choisi de titulariser qu’une seule des trois joueuses de l’OL retenues.

Sangaré capitaine, une demi-heure pour Joseph

Brassard autour du bras, Wassa Sangaré a joué toute la rencontre. Seulement, c’est une autre de ses coéquipières en club qui s’est montrée décisive. Entrée à l’heure de jeu à la place de Julie Swierot, prêtée à Reims par l’OL et buteuse mercredi, Maéline Mendy a participé au festival offensif. Ou plutôt l’a clôturé à quinze minutes de la fin avec le but du 4-0 sur une passe de son homonyme Mélinda Mendy (76e). Elle aussi remplaçante au coup d’envoi, Almudena Sierra occupant la pointe de l’attaque française, Liana Joseph a fait son entrée en même temps que Mendy. Toutefois, elle n’a pas eu la même réussite, n’ayant rien à se mettre sous la dent pendant une demi-heure.