Avec sept points en quatre matchs, l’OL a marqué le pas dans cette Ligue Europa. Contre Qarabag, Pierre Sage veut reprendre la marche en avant, en espérant notamment un peu plus d’efficacité offensive.

L’un joue sa qualification pour deux matchs supplémentaires dans cette Ligue Europa, l’autre veut continuer d’y croire. Entre l’OL et Qarabag, les enjeux seront différents ce jeudi soir, mais seule la victoire sera belle après les 90 minutes de la rencontre. Pierre Sage espère bien que son équipe sortira vainqueure de ce duel et repartira vers Lyon l’esprit bien plus libéré pendant les cinq heures de vol. En attendant de voir si loin, l’entraîneur lyonnais a cherché à préparer au mieux cette première confrontation dans l’histoire contre un club azéri.

Le championnat local n’est pas le plus médiatique et Sage ne s’en est pas caché. Les matchs de Premier League n’ont clairement pas été au programme de l’analyse vidéo. "On a surtout regardé leurs matchs de Ligue Europa puisqu’ils correspondent davantage au contexte de jeu qu’on va avoir jeudi soir. Donc, ce sont avant tout sur les matchs de Coupe d’Europe qu’on a porté notre attention et notre analyse."

Attention à l'entame de match des Azéris

Les analystes vidéo ont ainsi axé leur travail sur les quatre premières sorties européennes de Qarabag. Ce début de campagne n’a pas forcément répondu aux attentes azéries avec trois défaites et une seule victoire, mais Pierre Sage a quand même réussi à dégager certaines spécificités. "C’est une équipe qui a des moments de haute performance dans ses matchs, a noté le technicien français mercredi. On l’a vu notamment dans son début de match contre l’Ajax et le carton rouge avait changé les choses."

Avec un coup d’envoi à 21h45, l’OL ne va donc pas devoir avoir de retard à l’allumage au stade Tofiq Bahramov. Afin de climatiser au plus vite les 18 000 supporters locaux qui avaient déjà pris leur place lundi, les coéquipiers vont devoir faire preuve d’efficacité. Ce n’est pas le secteur qui marche le mieux actuellement, mais "sur le plan défensif, on a identifié des opportunités. Seulement, face à ces opportunités, il faut qu’on ait un bon niveau de performance aussi." Sous-entendu, ne pas attendre dix occasions pour marquer un but ou faire le break…