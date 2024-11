Avec trois défaites en quatre matchs, le FK Qarabag est en mauvaise posture dans cette Ligue Europa. Toutefois, malgré l’adversité de l’OL, le club azéri croit en ses chances de faire un bon résultat à la maison.

Depuis le temps, il n’est plus comme chez lui, il est chez lui… Au FK Qarabag, Gurban Gurbanov est une véritable légende vivante. Le coach du club azéri fait plus que partie des meubles puisqu’il est arrivé sur le banc en 2008 et n’a jamais rendu son tablier depuis. Plus de 600 matchs dirigés, mais jeudi soir, il croisera pour la première fois la route de l’OL. Leader du championnat, Qarabag est un peu plus à la traîne en Ligue Europa avec trois défaites en quatre matchs.

Seulement, les coéquipiers de Yassine Benzia restent sur un succès contre le FK Bodø/Glimt (1-2). Relancés dans la course au top 24, ils comptent sur la venue des Lyonnais et donc d’une certaine adversité pour hausser le curseur et croire encore à la qualification. "On joue à domicile, de ce fait, on se doit de faire plaisir à notre public avec un résultat positif, a confié le coach mercredi en conférence de presse. Mais on ne va pas faire n’importe quoi. Il va falloir être prudent tout au long du match, car il y a une très bonne équipe en face."

"Nous les avons bien analysés"

Avec Yassine Benzia présent dans les rangs de Qarabag, Gurban Gurbanov peut s’appuyer sur l’ancien Lyonnais pour avoir quelques informations. Toutefois, les choses ont bien changé depuis le départ de l’international algérien et le visage de l’OL à Reims ne devrait pas être le même à Bakou jeudi soir (18h45). Néanmoins, le coach azéri se méfie de la formation de Pierre Sage et a tenu à souligner que cette équipe "est très forte tactiquement et possède des joueurs au talent individuel très élevé. C’est un match très important pour nous et nous l’avons bien préparé. Nous avons bien analysé leurs derniers matchs et nous allons juste essayer de profiter des faiblesses de l'OL."

Si Pierre Sage souhaite voir les mêmes principes de jeu se mettre en place, qu’importent les joueurs, le nul à Hoffenheim a malgré tout montré qu’il y avait des visages différents suivant le onze. Quel sera celui affiché au stade Tofig Bahramov ?