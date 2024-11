Pourquoi Qarabag - OL se joue à Bakou et pas à Agdam ?

Jeudi, le FK Qarabag recevra l’OL au stade Tofig Bahramov de Bakou. Pourtant, le club azéri est celui de la ville d’Agdam, située bien plus à l'ouest de la capitale. Mais il est le symbole de la guerre sans fin qui touche la région du Haut-Karabakh.

Le stade olympique est réservé aux affiches de Ligue des champions, mais que l’OL se rassure, il ne jouera pas dans un stade à taille réduite jeudi soir (18h45). Les joueurs de Pierre Sage pourront déjà se faire une première impression du stade Tofig Bahramov dès ce mercredi avec l’entraînement de veille de match programmé en milieu d’après-midi (heure française). Toutefois, le FK Qarabag est loin d’être un club de Bakou, très loin même.

Si le club a posé ses valises dans la capitale azérie depuis plusieurs décennies désormais, il représente avant tout la ville d’Agdam. Pourquoi la rencontre ne se joue donc pas là-bas ? Tout simplement parce que l’Azerbaïdjan est lancé dans une guerre sans fin avec l’Arménie. Cela dure depuis 40 ans et malgré les nombreux cessez-le-feu, les scènes de violence ne s’arrêtent jamais vraiment entre les deux pays frontaliers.

Une guerre ethnique sans fin

De frontières, voilà la grande partie du problème et qui explique pourquoi le FK Qarabag joue à présent ses rencontres à domicile à Bakou. La ville d’Agdam, surnommée la "Hiroshima du Caucase" et devenue ville fantôme, a subi de plein fouet la guerre ouverte entre les deux pays au début des années 1990, avec en jeu le territoire du Haut-Karabakh. Ce dernier est un enjeu crucial entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, les deux revendiquant la jouissance de la région.

Une guerre avait alors éclaté au moment de la fin de l'URSS, faisant plus de 30 000 morts et des centaines de milliers de personnes déplacées, dont le club de foot. Le Haut-Karabakh aux mains arméniennes jusqu’en 2020 avait été "rendu" à l’Azerbaïdjan il y a quatre ans suite à l’intervention de la Russie et donc un nouvel exode des populations. Cela n’a pas forcément calmé le conflit avec des batailles de tranchées toujours présentes depuis.