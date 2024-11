Prêté par l’OL jusqu’à fin décembre, Adryelson pourrait bien revenir en France auréolé d’un titre de champion du Brésil. Mardi, Botafogo l'a emporté contre Palmeiras (1-3) et prend trois longueurs d’avance sur son adversaire du jour en tête du championnat.

Dimanche après-midi, John Textor ne sera pas dans son siège dans la tribune présidentielle du Parc OL pour le match contre Nice (17h). Le patron américain sera loin de Décines et espère surtout être encore en train de fêter un premier titre cette saison. Botafogo dispute en effet la finale de la Copa Libertadores samedi (21h) au stade Monumental de Buenos Aires. En attendant l’affrontement contre l’Atlético Mineiro, le club carioca a pris un peu de confiance et fait un pas de plus vers le titre en championnat. Grâce notamment à un but d’Adryelson, Botafogo est allé arracher une victoire sur la pelouse de Palmeiras (1-3). Un succès important puisque les deux équipes étaient à égalité avant le coup d’envoi.

Avec cette victoire, "Fogo" prend désormais trois points d’avance sur Palmeiras, à deux journées de la fin. Prêté jusqu’à la fin décembre, Adryelson pourrait bien retrouver l’OL avec une valise remplie de deux trophées. Remplaçant en début de match, le défenseur est entré à la 12e minute avant de marquer à la 89e minute. Jeffinho, lui aussi prêté jusqu’à la fin de l’année civile, revient tout juste de blessure et n’était pas présent sur la feuille de match.