Comme annoncé, Adryelson va se relancer du côté de Botafogo. Le défenseur brésilien est prêté pour quatre mois par l’OL, qu’il retrouvera dès le 1er janvier 2025.

Ils étaient presque en surnombre, ils vont désormais être en sous-nombre. Dans un mercato quasiment illisible de la part de l’OL, Pierre Sage compte à présent ses défenseurs centraux de métier depuis lundi soir. Ils ne sont plus que trois avec Duje Caleta-Car, Moussa Niakhaté et la nouvelle recrue Warmed Omari. Pire, à la reprise de l’entraînement mercredi, le Croate sera le seul à s’entraîner puisque Adryelson, qui restait à Lyon à chaque trêve internationale, a mis les voiles lundi soir. Sans surprise, le défenseur brésilien a été prêté jusqu’au 31 décembre 2024 à Botafogo, autre club de la galaxie Eagle Football. Ce départ était dans les tuyaux depuis quelques jours, mais cela n’avait pas empêché Sage de faire appel à Adryelson vendredi dernier pour OL - Strasbourg dans le temps additionnel.

55 minutes jouées depuis janvier 2024

Cinq petites minutes alors que le Brésilien n’avait plus porté le maillot lyonnais en compétition officielle depuis le 4 février dernier et le duel des Olympiques à Décines (victoire 1-0). Arrivé en même temps que Lucas Perri, Adryelson n’a pas eu sa chance à l’OL avec seulement 55 minutes de jeu en huit mois et n’a pas pu compter sur le départ de Jake O’Brien pour convaincre définitivement Pierre Sage durant la préparation estivale. Prêté pour quatre mois à Botafogo, il va retrouver un club qu’il connait bien pour retrouver confiance et va tenter d’aider le club carioca à remporter le championnat brésilien ainsi que la Copa Libertadores.