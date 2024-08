Mercato : Omari débarque à l’OL en prêt avec option d’achat

À la surprise générale, l’OL a fait signer Omari en prêt payant de 500 000€ avec option d'achat à 10 millions d'euros. L’ex-Rennais devrait pallier le départ d’Adryelson à Botafogo.

Arrivé à Lyon ce matin, Warmed Omari s’est engagé à l’OL dans le cadre d'un prêt de 500 000€ avec une option d’achat fixée à 10 millions d'euros. Le défenseur central arrive en provenance du Stade Rennais pour renforcer le secteur défensif du club rhodanien. Une venue non négligeable dans ce gros chantier qu’est l’arrière-garde lyonnaise en ce début de saison. Avec Adryelson annoncé sur le départ du côté de Botafogo, le natif de Mayotte vient s’incruster dans la rotation de l’effectif lyonnais. Ce recrutement vise également à piquer Caleta-Car et Niakhaté qui réalisent un début d’exercice 2024-2025 compliqué. Et pourquoi pas chiper une place de titulaire.

Omari arrive en jambe

Une saison dernière prolifique en matchs joués. Warmed Omari pesait beaucoup sur la défense rennaise. Ce dernier est apparu à 36 reprises sous le maillot rouge et noir pour 34 titularisations. Des performances souvent décevantes, mais Julien Stéphan a malgré tout continuer à lui faire confiance. Une chose que le défenseur n'a pas rendu à son coach sur le terrain.

Classé dixième avec Rennes à l'issue des 34 journées de Ligue 1, cette performance restera un point noir de la jeune carrière d'Omari, lui qui devait assurer la protection des cages de Mandanda. Cette déception pourrait questionner sur sa réelle capacité à s’imposer dans l’équipe de Pierre Sage. À tout juste 24 ans, l'ancien international espoir français est dans la fleur de l’âge et l’OL représente une bonne opportunité pour lui de régulièrement jouer dans un club de haut standing. Il essayera d’apporter un gap qualitatif et quantitatif dans un secteur qui en est dépourvu. La saison à seulement trois défenseurs centraux de métier risque d'être longue.