Sorti du groupe avant le match contre Strasbourg, Mama Baldé va faire ses valises. L’OL et Brest sont tombés d’accord pour un transfert d’un peu moins de cinq millions d’euros.

Son absence dans le groupe final contre Strasbourg avait mis la puce à l’oreille. Présent dans les 23 ce vendredi matin, Mama Baldé n’était finalement pas sur la feuille de match au moment du coup d’envoi à 20h45. Et pour cause. Un intérêt dans la journée de Brest a chamboulé quelque peu les plans de Pierre Sage avec l’attaquant bissau-guinéen. Afin d’éviter toute blessure pendant que les deux clubs continuaient de discuter, Baldé a été protégé et devait donc patienter jusqu’à 23h maximum. Son entrée en jeu contre Monaco samedi dernier sera finalement son dernier moment sous le maillot de l’OL, si l’on en croit L’Equipe.

Pendant que la formation lyonnaise rentrait dos à dos avec Strasbourg aux vestiaires à la pause (1-1), Brest et son homologue lyonnais seraient parvenus à un accord pour le transfert de Mama Baldé. Acheté définitivement durant l’été après un prêt payant, l’ancien attaquant de Troyes devrait rejoindre la Bretagne dans les prochaines minutes suite à un accord trouvé d’un peu moins de cinq millions d’euros.