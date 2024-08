OL : Caleta-Car et Niakhaté, une défense qui subit trop

Nemanja Matic et Duje Caleta-Car au duel avec Kai Havertz lors d’Arsenal – OL (Photo by ANGEL MARTINEZ / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

À l'issue de la deuxième journée de Ligue 1, Caleta-Car et Niakhaté font partie des défenseurs ayant effectué le plus de dégagements. Avec cinq buts concédés en deux matchs, l’OL repart sur les mêmes bases que la saison passée.

La patte Pierre Sage pas tout à fait au rendez-vous en ce début de saison. Durant toute la pré-saison, le coach lyonnais nous répétait qu’il allait mettre en application ses principes de jeu. Quelque chose qu’il n’a pas pu faire la saison passée, dans l’urgence de résultats. Or, ses préceptes phares comme le pressing et surtout le fait de construire de derrière, pour créer le déséquilibre, ne sont pas du tout visibles. Au lieu de ressorties de balles propres, on a le droit à de longs dégagements de Niakhaté et de Caleta-Car pour écarter un danger que les Lyonnais se créent eux-mêmes.

Un manque de mouvements autour du porteur de balle

Les deux défenseurs de l'OL font partie du top cinq des joueurs ayant effectué le plus de dégagements défensifs en Ligue 1 après les deux premières journées. Le Sénégalais se positionne troisième, avec 12 dégagements, et le Croate cinquième, avec 11 dégagements. Sur cette phase de jeu, le problème est plutôt dû à la défense ou au milieu de terrain ? Ces allongements de ballons sont aussi dus au manque de mouvements autour du porteur de balle afin de proposer une solution de sortie. Un défaut de courses à effectuer dans l’entrejeu qui pousse la charnière à la faute à certains moments du match.

Cinq buts encaissés en deux matchs

Une arrière-garde loin d’être hermétique. Pourtant, la préparation a montré que la défense était assez solide. Une des rares satisfactions de cette pré-saison. Or, en seulement deux journées, cinq ballons ont franchi la ligne de but de Lucas Perri. Néanmoins, le portier brésilien a repoussé neuf tentatives adverses pour empêcher que ses filets ne tremblent. Ce chiffre fait de lui le troisième gardien de Ligue 1 ayant effectué le plus d’arrêts lors de ces deux journées.

Visiblement pas suffisant pour éviter la défaite à son équipe. Pour pallier cette inefficacité défensive, Pierre Sage pourrait avoir une solution sur le bas-côté. Elle est brésilienne et se nomme Adryelson. L’ancien de Botafogo pourrait profiter des déboires de ses coéquipiers pour prendre une des places et enfin avoir sa chance. Un début de saison qui ressemble fortement à celui de l’an passé avec six buts encaissés en deux matchs.