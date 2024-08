Rennes - OL (3-0) : Perri a rassuré après Arsenal

Pointé du doigt pour son erreur contre Arsenal, Lucas Perri était attendu contre Rennes. Malgré la défaite, le gardien a évité à l’OL un revers bien plus large.

Cela a fait bizarre à plus d’un titre. Pour la première fois depuis 2013, Anthony Lopes s’est assis sur le banc de l’OL dimanche soir à Rennes. Cela n’était plus arrivé depuis le 15 décembre 2013 et un match contre l’OM. Il y a bien eu des blessures et des suspensions depuis une décennie, mais avec le Portugais valide, cela fait bien presque onze ans. Une éternité donc, mais un changement de hiérarchie qui a été acté durant la pré-saison avec Lucas Perri comme titulaire. La prestation du Brésilien allait forcément être scrutée pour sa première en Ligue 1, d’autant plus que cela intervenait une semaine après une sortie compliquée contre Arsenal. Dimanche soir, Perri n’a pas empêché la défaite lyonnaise (3-0). Néanmoins, il a évité un vrai naufrage.

Un sentiment mitigé après la rencontre

Dans le viseur après ses erreurs d’appréciation sur coups de pied arrêtés à Londres, l’ancien de Botafogo n’a pas été mis en danger dans ce secteur et n’a pas pu grand-chose sur les trois buts encaissés. À côté de ça, il a montré encore une fois ses aptitudes à se montrer décisif pour éviter que le bateau ne coule plus. Toujours aussi imposant avec son quasi double-mètre, Perri a eu la main (ou le bras) ferme pour empêcher un festival offensif de Rennes. S’il peut remercier son poteau sur le ballon enroulé d’Amine Gouiri, il a sauvé l’OL dès la 10e face à l’Algérien avant de faire des miracles face à Ludovic Blas, deux minutes après le break rennais.

Il n’a pas été plus tranquille en seconde période, réussissant à la limite à sortir un corner rentrant de Bourigeaud avant d’être sauvé dans la foulée par son poteau (79e). Dans cette soirée où il finit comme le meilleur joueur de l’OL, Lucas Perri a vécu une première contrastée en Ligue 1. Le sentiment d’un devoir accompli avec toutes ces parades, mais au final, trois buts dans la besace.