Contre Arsenal, l’OL a coulé mais pas sombré

Le but de Gabriel lors d’Arsenal – OL (Photo by BENJAMIN CREMEL / AFP)

Battu suite à deux erreurs sur coups de pied arrêtés, l’OL n’a pas forcément démérité contre Arsenal. Mais la marche est encore trop haute face à des équipes de top niveau.

Qu’on se le dise, l’OL ne rencontrera pas tous les week-ends des formations du calibre d’Arsenal. Vu par beaucoup comme l’une des équipes les plus emballantes de ces derniers mois, la formation londonienne a tenu son rang dimanche à Londres. Comme en 2015, les Gunners se sont offerts l’Emirates Cup au détriment de l’OL (2-0). À la différence que les Lyonnais ne sont pas repartis d’Angleterre avec une valise bien pleine. Pourtant, à la vue du scénario, on était en droit de s’attendre au pire. Avec deux buts encaissés en une demi-heure et aucun mouvement dangereux à se mettre sous la dent, les joueurs de Pierre Sage ont donné l’impression d’être des enfants jouant contre des adultes. Au moment de faire le bilan de cette rencontre, le constat est sans appel : il existe une ou deux classes d’écart entre les deux clubs actuellement.

Le visage montré par Arsenal est celui que souhaiterait voir Pierre Sage dans les semaines et mois à venir entre Rhône et Saône. L’entraîneur lyonnais est devenu un "homme de projet" et ce projet mettra du temps à être en place. On l’a d’ailleurs bien vu dimanche. Les points positifs de la préparation estivale comme le pressing ont volé en éclat, au moins durant quarante-cinq minutes. L’OL n’a pas démérité, une fois une gueulante poussée dans les vestiaires à la pause. Seulement, le break avait déjà été fait par les Gunners, qui se sont contentés de gérer en deuxième mi-temps. C’est tout le paradoxe de la prestation lyonnaise à Londres. Tout n’est pas à jeter, mais certains déficits ont été criants.

Les coups de pieds arrêtés encore

Il y avait bien longtemps que le sujet n’était pas revenu sur la table. Ce domaine de jeu reste l’un des plus perfectibles depuis des années entre Rhône et Saône, mais il y avait du mieux depuis l’arrivée de Pierre Sage. L’apport de Damien Della Santa couplé au rôle de Rémy Vercoutre avaient permis à l’OL d’être un peu plus solide dans ce compartiment. Dimanche, contre Arsenal, chaque coup de pied arrêté a donné lieu à un frisson dans la surface lyonnaise.

Ayant choisi la défense en zone, les Lyonnais ont réussi à être mis en danger sur chaque situation. Ce n’est pas un hasard si les buts de Saliba et Gabriel découlent de cette phase de jeu. Et si, en plus, Lucas Perri se met à ne pas régner en maitre dans sa surface, l’OL risque d’avoir quelques déconvenues supplémentaires dans les semaines à venir. Au moins, il est facile pour le staff de cibler cet axe de travail.

Une défense qui paradoxalement a tenu bon

Quand on parle d’un constat paradoxal, cela concerne bien ce secteur défensif. Face à l’incapacité du milieu de terrain à remporter la bataille contre celui d’Arsenal, l’OL a été acculé sur son but. Au niveau de la relance, cela n’a pas été folichon et là encore, l’entrejeu n’a clairement pas facilité la tâche des défenseurs lyonnais, en ne proposant rien ou en perdant le ballon assez rapidement. Obligé de subir les assauts londoniens, l’OL a plutôt bien tenu la baraque et s’est évité un naufrage qui aurait fait tache.

Clinton Mata a encore montré toute son intelligence avec notamment ces deux retours sur Martinelli (26e, 30e). Les trois autres lascars n’ont pas démérité non plus avec une influence réduite des attaquants adverses. Même Perri a réussi à se rattraper de sa bévue avec deux parades et son jeu au pied toujours aussi intéressant et presque décisif encore. Ça n’a pas empêché les deux buts, mais cela reste un motif de satisfaction malgré tout.

À Londres, l’OL a vu ce qui le séparait encore des grosses formations européennes, avec la question du milieu qui revient encore et toujours. Le mercato doit permettre de rectifier ce déficit criant. Mais, comme on l’a dit, les Lyonnais ne joueront pas Arsenal toutes les semaines, ni même un adversaire du même calibre. Ce qui n’empêche en rien de pointer ces défauts qui peuvent couter cher au moment du conseil des classes final.