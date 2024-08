OL : une défaite pour terminer la préparation estivale

Avec la défaite à l’Emirates Cup, l’OL en a fini avec sa préparation estivale. Le bilan reste positif avec trois victoires, même si le revers contre Arsenal noircit le tableau.

Cette fois, c’est bien terminé. En s’inclinant 2-0 sur la pelouse d’Arsenal ce dimanche, l’OL a mis un terme à sa préparation estivale commencée le 5 juillet dernier. En s’offrant un match de prestige contre les Gunners, les Lyonnais souhaitaient se rapprocher au maximum de l’intensité d’un match de reprise de Ligue 1 dimanche prochain à Rennes. Les Bretons n’ont pas la qualité des Londoniens, mais ce revers est malgré tout venu ternir le bilan global de ce mois de travail. Dominés, les joueurs de Pierre Sage ne se sont pas rassurés dans leur capacité à tenir tête à un gros du football européen. Seule la vérité de dimanche prochain servira, mais dans le bilan général, ce revers a forcément plus de poids que toutes les victoires acquises depuis la reprise.

Toujours mieux que l'été dernier

Avec trois victoires sur six matchs amicaux disputés, la balance est positive. Néanmoins, un large succès contre Chassieu-Décines n’a pas forcément d’intérêt, d’autant plus qu’il est intervenu en tout début de préparation. Si de constats il faut en tirer, cela se fait avant tout à partir du match contre le Torino avec un groupe presque semblable à celui qui se présentera à Rennes dimanche prochain. Avec trois victoires, deux défaites et un nul, l’OL a au moins fait mieux que la saison dernière. Il ne reste plus qu’à espérer que les résultats du début de saison soient du même acabit que ceux de la préparation et non de la saison dernière…