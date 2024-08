À une semaine de la reprise de la Ligue 1, Pierre Sage était particulièrement remonté contre la première mi-temps de ses joueurs contre Arsenal. L’entraîneur de l’OL aurait aimé un peu plus de révolte.

Il n’est pas du genre à s’emporter et on ne le verra sûrement jamais taper du poing sur la table en public. Pourtant, dimanche en fin d’après-midi, Pierre Sage était plutôt du genre agacé après la défaite de l’OL contre Arsenal (2-0). Non pas par la prestation collective de ses joueurs après 90 minutes, mais bien par la première demi-heure de cette rencontre de l’Emirates Cup.

À l’heure où l’entraîneur lyonnais cherchait quelques certitudes sur le jeu lyonnais, il a eu le droit à un condensé de mauvais choix et une infériorité technique face au vice-champion d’Angleterre. "Le pressing d’Arsenal nous a gênés. Et le foot ne se joue pas que tactiquement. Il faut d’autres ingrédients, comme du courage, du mental, où on a été défaillant, a-t-il confié à certains confrères présents à Londres. On a secoué le groupe sur ces aspects. On a le droit de perdre face un tel adversaire, mais pas de cette manière."

"Une réaction sans pour autant être à la hauteur"

Estimant avant "vu du mieux en deuxième mi-temps", Pierre Sage a pu voir ce qui séparait encore son équipe de l’une des meilleures au monde actuellement. L’OL ne rencontrera pas Arsenal tous les jours, mais après la finale de Coupe de France, cela fait la deuxième fois que l’entraîneur a ce sentiment "d’être surclassé en première et d’avoir une réaction en deuxième sans pour autant être à la hauteur."

Ayant eu du mal à sortir les ballons face au pressing adverse, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont encore pas mal de lacunes dans le jeu. Ce n’est pas une nouveauté, mais cet amical de prestige les a faits encore un peu plus ressortir. Il reste désormais une semaine pour tenter de régler en partie le problème, notamment celui des coups de pied arrêtés.