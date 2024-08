L’OL a décliné la séance des tirs au but contre Arsenal

L’avant-match entre Arsenal et l’OL (Photo by BENJAMIN CREMEL / AFP)

À l’issue du match entre Arsenal et l’OL, une séance de tirs au but devait avoir lieu entre les deux équipes. Finalement, le club lyonnais a décliné, n’étant mis au courant qu’à la dernière minute.

Surclassé dans le jeu (2-0), l’OL aurait pu prendre sa revanche sur Arsenal après le coup de sifflet final. En effet, comme le veut l’Emirates Cup, une séance de tirs au but devait se tenir après les 90 minutes de la rencontre, qu’importe le résultat. Un exercice pour le plaisir et sans pression, comme cela avait eu lieu lors de la Dubaï Super Cup en décembre 2022. Finalement, les supporters présents dans l’enceinte de Londres sont repartis bredouilles puisque cette séance n’a jamais eu lieu. Les Gunners se sont vus remettre le trophée du match amical, mais impossible de voir les qualités de Lucas Perri dans l’exercice.

Mis au courant à l'arrivée au stade

Pourquoi ? Tout simplement parce que Pierre Sage et le club lyonnais ont choisi de ne pas répondre positivement à cette demande, arrivée bien trop tard à leurs oreilles. L’OL n’a été mis au courant de cette subtilité que sont les tirs au but qu’au moment de son arrivée à l’Emirates Stadium et a donc choisi de ne pas s’entraîner dans cet exercice qui ne devrait pas être au programme lyonnais avant décembre et l’entrée en lice en Coupe de France. Les coéquipiers de Clinton Mata auront le temps de s’entraîner d’ici là.