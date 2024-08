OL - Mercato : Cherki pas intéressé par des offres anglaises ?

Placé dans le loft de l’OL à partir de ce lundi, Rayan Cherki est candidat à un départ. Dernièrement, il aurait repoussé des offres venues de Premier League avec Crystal Palace et Fulham.

La gestion du dossier va certainement faire couler beaucoup d’encre dans les heures et jours à venir. Enfant du club, Rayan Cherki a été placé par la direction de l’OL dans le loft estival créé en juillet dernier. Il rejoint Dejan Lovren, Sinaly Diomandé, Paul Akouokou, Florent Sanchez et Amin Sarr comme élément devant s’entraîner en marge du groupe professionnel. Cette décision serait avant tout dictée par la crainte d’une blessure du joueur, s’il venait à jouer contre Monaco ou Strasbourg lors de deux prochaines journées.

L’OL ayant toutes les peines du monde à vendre ne souhaiterait donc pas prendre de risques de voir l’une de ses rares valeurs marchandes ne plus être sur pied et donc compromettre une vente. Est-ce la meilleure stratégie à adopter ? Libre à chacun de se faire son propre avis sur la question. Quoi qu’il en soit, l’OL veut vendre Cherki et Cherki veut s’en aller.

Le joueur en position de force dans cette fin de mercato ?

À première vue, l’équation est simple et aurait déjà dû déboucher sur une vente, toutes les parties étant sur la même longueur d’onde. Ce n’est pas le cas et le temps presse. Le joueur se sait d’ailleurs en position de force avec plus qu’un an de contrat et ne partira pas n’importe où. C’est en ce sens que le numéro 18 lyonnais aurait repoussé deux intérêts anglais ces derniers jours, d’après L’Équipe. Crystal Palace et Fulham aurait récemment fait part de leur intérêt pour Cherki à l’OL, mais les deux formations de Premier League seraient loin d’avoir les faveurs du joueur, annoncé au PSG, au Borussia Dortmund ou encore au RB Leipzig depuis un mois et demi.