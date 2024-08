Lors de la déroute face à Rennes (3-0), Orel Mangala a été préféré à Corentin Tolisso au milieu de terrain. Un choix justifié par Pierre Sage.

Personne ne pouvait prévoir une telle déconvenue de l’OL face à Rennes (3-0) lors de cette première journée. Pourtant, la composition de départ n'annonçait que du bon. Malgré cela, cette défaite sèche a été plutôt logique. La clé, comme souvent, se trouvait au milieu de terrain. Avec un Matic physiquement à la peine et un Caqueret peu inspiré, Mangala n'a pas su faire mieux que les deux autres. Présent dans le onze de départ, le Belge a été préféré à Tolisso, laissé sur le banc. Alors que le Français avait été titularisé aux côtés de ses deux compères au milieu de terrain contre Arsenal, Pierre Sage a choisi de titulariser l'ancien de Nottingham contre Rennes.

Face au 4-4-2 de Julien Stephan, l'entrejeu lyonnais n'a jamais réussi à répondre présent défensivement et encore moins offensivement, avec toujours ce manque de créativité du trio. Celui qui devait l’apporter était surtout Orel Mangala, fréquemment placé haut sur le terrain. Avec aucune prise de risque effectuée dans la passe, il n’a pas pu amener ce jeu dangereux attendu. N'ayant repris la préparation que depuis la fin juillet, le Belge n’a vraiment pas été en jambes, ne répondant absolument pas à l’impact physique mis par les Rennais. Il aura perdu 100% de ses duels disputés (4/4). Le natif de Bruxelles a été remplacé par Malick Fofana à la 68e minute. Un choix de départ que Pierre Sage explique en après-match.

Un nouveau casse-tête contre Monaco ?

Pierre Sage ne peut être satisfait de ce qu’il a vu depuis le bord de la pelouse. Une composition de départ qui semblait parfaite avec la tant attendue intégration d’Orel Mangala au milieu de terrain. Un choix qui ne s'est pas révélé payant malgré les maux de tête d'avant-match à choisir entre Mangala ou Tolisso. Sage a expliqué ce choix par “un aspect stratégique au départ”. Selon lui, “Corentin a une activité sur toute la largeur. Orel est plus axial dans ses positions. On voulait être très dense à l’intérieur pour pousser Rennes à nous contourner.” L'entraineur espérait que le pressing travaillé durant toute la préparation se retranscrive sur cette rencontre avec les attaquants qui presseraient les défenseurs accompagnés de Mangala.

Or, cet étouffement n’a jamais vraiment eu lieu, en tout cas, il n’était en aucun cas constant. Pierre Sage le concède lui-même et dit que "nous avons été défaillants dans le fait de défendre en avançant. Quand on l’a fait, on a récupéré des ballons, mais on ne l’a pas fait assez”. Un non-pressing illustré par la performance du milieu belge : autant transparent qu’inexistant. Avec cette prestation, l'ancien de Stuttgart n'a pas marqué de points et la question de quel milieu aligner contre Monaco va de nouveau se poser.