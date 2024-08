OL : le pressing, la clé pour réussir sa saison ?

Dans le football d'aujourd'hui, c'est l'un des domaines les plus cruciaux. Depuis sa prise de fonction, Pierre Sage a beaucoup insisté sur le pressing, et il continuera de le faire.

Presser, c'est bien, le faire correctement, c'est mieux. Lorsqu'il a pris en main le groupe fin 2023, Pierre Sage savait qu'il aurait un travail colossal à accomplir avec son équipe à ce sujet. Elle a réussi à maintenir un niveau intéressant dans le pressing sur certaines séquences, mais contre des adversaires de plus gros calibres, les manques du groupe se sont fait sentir.

Cet été, l'entraîneur de l'OL a pu travailler cela en profondeur, avec l'ambition que cela devienne un outil de plus pour gêner l'adversaire. Le milieu de terrain reste néanmoins un point noir pour mettre ça en place au vu des dernières sorties. "Sur l'intersaison, on a effectué un meilleur pressing. Face à Arsenal (2-0), quand on a arrêté de le faire, on a vu qu’il nous manquait une donnée pour contenir les vagues adverses. Contre le Torino (0-0) ou l'Union Berlin (0-4), on a fait un bon pressing et on a vu que c’était une très bonne arme, a souligné le technicien jurassien. Lorsque c’est absent de notre jeu, on se rend compte qu’on en paie les conséquences."

Face à Arsenal, l'OL était mieux structuré après la pause

Un constat que partage Corentin Tolisso. Conscient des manques affichés par l'Olympique lyonnais à l'Emirates Stadium, notamment lors des 45 premières minutes, le champion 2018 sait que sa formation ne pourra pas performer sans une capacité de pressing digne de ce nom. "C’est sûr qu’on a eu des failles en première mi-temps, on a vu ce qui était bon et pas bon. L'entraîneur a dit qu’on pouvait perdre le match, le principal regret, c'est surtout la manière, particulièrement avant la pause. On n'a vraiment rien montré pendant 30-35 minutes, on perdait le ballon trop rapidement, offensivement, on n'a pas réussi à se projeter, et même défensivement, on se faisait beaucoup percer, décryptait-il. C’était mieux au retour du vestiaire, nous étions un peu plus structurés, même si ce n'était pas parfait."