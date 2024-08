Sans vraiment avoir besoin de forcer, l'OL a facilement dominé l'Union Berlin ce samedi pour son 4e match amical (0-4). Maitland-Niles, Benrahma et Orban (doublé) sont les buteurs.

Pierre Sage voulait que son équipe mette du rythme, progresse sur le plan offensif, et on ne peut pas franchement dire que ce qu’on a vu sur les 45 premières minutes face à l’Union Berlin (0-4) soit de nature à nous convaincre. Finalement disposé dans un schéma en 4-1-4-1 (ou 4-3-3) alors qu’on a dans un premier temps pensé à un 3-5-2, l’OL, tout comme son adversaire, n’a rien proposé durant 15 minutes.

30 minutes moyennes puis...

Il a fallu attendre la 17e pour voir une première tentative signée Saïd Benrahma et la tête de Ainsley Maitland-Niles (19e), mais c’est surtout après la demi-heure de jeu que les coéquipiers de Maxence Caqueret ont élevé un peu le niveau. Il y a tout d’abord eu cette situation à la 35e avec un centre passant devant le but, puis la frappe de Georges Mikautadze et la tête de Duje Caleta-Car qui n’ont pas fait mouche (36e).

Néanmoins, on a aussi retrouvé le manque de vitesse et les fautes techniques qui polluent encore le jeu de l’Olympique lyonnais sur cette préparation. Beaucoup de pertes de balle évitables et de mauvais choix ou de réalisation approximative qui n’ont pas permis de se montrer plus dangereux. Au retour des vestiaires, les Rhodaniens ont poursuivi sur leur lancée de fin de premier acte, profitant d’un bon jeu en triangle pour ouvrir la marque. Abner, lancé en profondeur, a trouvé dans la surface Maitland-Niles qui a conclu de près (0-1, 49e).

Doublé pour Orban

Le rythme n’a toutefois jamais été extrêmement élevé dans cette partie, mais les pensionnaires de Ligue 1 ont tout de même fait valoir leur supériorité en inscrivant un deuxième but par l’intermédiaire de Benrahma (0-2, 65e). Bien servi à l’opposé par Corentin Tolisso, l’Algérien a trouvé le petit filet du portier allemand. En manque de confiance, Gift Orban relève lui aussi la tête, corsant l’addition sur un renvoi de Lucas Perri, passeur décisif (0-3, 75e), et s’offrant même un doublé sur un caviar de Mama Baldé (0-4, 85e).

Jamais vraiment mis en danger, hormis à deux reprises aux 22e (coup franc) et 28e (tête sur la transversale) minutes, l’OL pourra tirer des enseignements positifs de cette rencontre, surtout physiquement, puisque dans ce domaine, il a semblé bien au-dessus aux partenaires de Lucas Tousart. Dans le jeu, si tout ne fut pas parfait, notamment durant 30 minutes, il y a tout de même des motifs de satisfactions à quinze jours de la reprise du championnat (à Rennes le 18 août), entre un meilleur apport des entrants et une solidité défensive certaine. Ultime rendez-vous pour se tester, le dimanche 11 août contre Arsenal.