La victoire 4 à 0 de l'OL a réjoui Pierre Sage. L'entraîneur lyonnais a apprécié le visage montré par son équipe face à l'Union Berlin samedi.

Quel bilan tirer du succès 4 à 0 de l'Olympique lyonnais samedi sur le terrain de l'Union Berlin ? A priori, le tableau d'affichage témoigne d'une large domination de L'OL sur la formation de Lucas Tousart. La réalité est un peu plus nuancée que cela, puisqu'il a surtout extrêmement bien négocié la deuxième période, alors qu'il s'est peu montré avant la pause (0-0). Malgré tout, Pierre Sage pouvait avoir le sourire car après une défaite (contre St. Pauli, 1-0) et un nul (face au Torino, 0-0), ses joueurs se remettent la tête à l'endroit, marquant même quatre buts.

Tout n'est pas parfait, bien sûr, mais c'était tout de même bien mieux que lors des deux précédentes sorties. "C'est une victoire sur le score et sur ce qu'on a produit. On est très content d'avoir fait une performance de ce niveau. Il y a beaucoup de choses très positives après cette rencontre. Notre jeu se construit, et dès qu'on a ouvert la marque, il y a eu plus d'espaces qu'on a su exploiter. Au-delà de ça, on a su être performants dans les moments importants, lorsque l'adversaire impose quelque chose défensivement, a apprécié l'entraîneur sur OL Play. De match en match, c'est de mieux en mieux. C'est ce qu'on cherche depuis St. Pauli, où on avait rendu une pâle copie. C'était un peu mieux contre le Torino et là, c'est encore de meilleure facture. Je félicite tout le groupe car tout le monde a participé."

Toujours pas de but encaissé par Perri cet été

Encore une fois, Lucas Perri n'a pas encaissé de but. Le Brésilien enchaîne les "blanchissements", et il a ajouté à cela deux actions décisives sur les deux dernières réalisations. Défensivement, il y a du bon donc, et offensivement, les Rhodaniens sont aussi sur le bon chemin. "Ça va dans le sens de l'efficacité que l'on veut avoir sur le plan offensif et défensif. Ce qui est intéressant aussi, c'est la manière dont on a marqué : sur attaque placée, rapide, en transition... Ça rejoint ce qu'on arrivait à faire l'an dernier. Il ne manque plus que les coups de pied arrêtés et ça sera très bien", a-t-il ajouté.

Autre satisfaction, la mise en route progressive de Georges Mikautadze et Orel Mangala (une mi-temps pour les deux). "Au vu de leur nombre d'entraînements et des 15 minutes de mercredi, on leur a laissé le choix entre 30 et 45 minutes. Ils ont vite fait le choix, qu'on a validé car ça va redynamiser le groupe et apporter d'autres solutions", a expliqué le coach de 45 ans.

Un stage à Divonne-les-Bains cette semaine

Dans deux semaines, le championnat reprendra ses droits. L'Olympique lyonnais est donc a priori dans les temps, même si un test grandeur nature l'attend le 11 août à l'Emirates Stadium. Un court passage à Divonne-les-Bains attend les footballeurs de l'OL entre le 5 et le 8 août. "Maintenant, on a une semaine de travail avant une super affiche face à Arsenal pour bien préparer Rennes (le 18 août en Ligue 1). Pendant le stage, on va revoir Nicolas Tagliafico et poursuivre sur notre dynamique et sur notre jeu." On entre dans la dernière ligne droite de la pré-saison désormais.