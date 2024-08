JO - France : désillusion olympique pour les joueuses de l'OL

Le rêve de médaille olympique s'est brisé samedi pour l'équipe de France féminine. Wendie Renard et ses coéquipières ont été battues 1 à 0 par le Brésil.

Comme lors du dernier Mondial, l'équipe de France féminine ne passera pas les quarts de finale. L'ambition de ramener une médaille olympique des JO dans l'Hexagone s'est évaporée samedi pour les Bleues, éliminées par un Brésil qu'elles avaient jusqu'ici toujours dominé en douze confrontations. Pourtant, tout aurait pu (dû ?) être différent dans le stade de la Beaujoire, au vu des énormes opportunités créées par les joueuses d'Hervé Renard.

Car après seulement un petit quart d'heure de jeu, les coéquipières de Wendie Renard obtenaient un penalty pour une faute sur Delphine Cascarino. Mais Sakina Karchaoui voyait sa tentative repoussée par la gardienne adverse, signe déjà d'une possible longue soirée. Malgré les occasions de Griedge Mbock (barre transversale, 41e), de Marie-Antoinette Katoto (tête au-dessus, 60e) ou encore de Cascarino (frappe arrêtée, 74e), ce sont finalement les Brésiliennes qui inscrivirent l'unique but de la partie.

Encore et toujours les mêmes maux

Une mésentente entre Mbock et Elisa De Almeida permit à l'opportuniste Gabi Portilho d'aller tranquillement ajuster Constance Picaud pour éteindre tout un stade (0-1, 82e). Il restait alors du temps pour revenir (16 minutes de temps additionnel notamment), mais les quelques situations françaises n'aboutirent pas à cause de maladresses et d'un déchet technique trop important. Il faut dire que le couperet n'était déjà pas passé loin à la 64e minute, lorsque cette même Portilho avait tiré de peu à côté suite à une perte de balle de Renard. L'attaquante a également trouvé le poteau à la 90e+1.

L'impression d'un scénario qui se répète encore et encore pour la France, qui échoue à nouveau avant le dernier carré alors qu'elle semblait largement en mesure de l'emporter. Pour le sélectionneur, c'est la fin de l'aventure avec cette équipe. Pour plusieurs joueuses, la question de poursuivre jusqu'à l'Euro en 2025 va se poser, mais il y aura du changement sur le banc. Les Bleues ont encore affiché les mêmes lacunes dans ces rencontres à élimination directe qu'elles ont beaucoup de mal à négocier. Pour Wendie Renard, Selma Bacha (titulaire), Kadidiatou Diani, Eugénie Le Sommer (remplaçantes impuissantes samedi) et Vicki Becho (réserviste), place aux vacances désormais, avec certainement d'immenses regrets dans les valises.