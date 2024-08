Il faut certes relativiser au vu des différentes oppositions, mais depuis le début de la préparation, la défense lyonnaise semble tenir le choc. L'ultime duel face à Arsenal nous permettra de confirmer cette impression ou pas.

Cela fait désormais cinq rencontres sans encaisser de but pour Lucas Perri. Si l'Olympique lyonnais a concédé trois réalisations au total sur ses premières affiches de préparation, le Brésilien avait à chaque fois, hasard ou pas, cédé sa place à Anthony Lopes dans les cages. Sur la pelouse de l'Union Berlin samedi (0-4), le nouveau numéro 1 à ce poste a une nouvelle fois le travail, même s'il a peu été sollicité.

Il n'est pas question ici de comparer les niveaux des deux portiers rhodaniens, mais plutôt de constater que la défense de l'OL a pour l'instant plutôt réussi les tests auxquels elle a été confrontée. Il faut bien sûr mettre cela en perspective avec la qualité à chaque fois de l'équipe adverse, mais sur les deux dernières sorties, lorsque Pierre Sage et ses hommes affrontaient des formations plus huppées (sans vouloir offenser Chassieu-Décines, WSG Tirol et St. Pauli), ils s'en sont bien tirés, concédant à chaque fois très peu d'occasions et de situations.

La charnière Niakhaté - Caleta-Car trouve ses marques

On a ainsi recensé trois frappes cadrées pour le Torino et le même total pour l'Union Berlin. Sur ce qui se dégage de ces deux dernières performances, l'entraîneur de 45 ans semble vouloir travailler sur une défense à quatre composée d'Abner, Moussa Niakhaté, Duje Caleta-Car et Clinton Mata. Or, jusqu'à présent, ces quatre hommes ont répondu présent, ne laissant que des miettes aux attaquants qui les affrontent.

Contre les Allemands, par exemple, les Lyonnais ne se sont faits que deux frayeurs. A la 22e suite au coup franc repoussé par Perri, et à la 28e minutes avec la tête retombée sur la transversale. Hormis ces deux occasions, ils n'ont jamais tremblé. Si l'expression collective offensive doit encore être travaillée malgré les quatre buts, défensivement, elle paraît plus maîtrisée. En ce sens, le test que passeront les coéquipiers de Maxence Caqueret dimanche prochain sur la pelouse d'Arsenal, vice-champion d'Angleterre, ressemblera à un très bon exercice.

Arsenal avec un 11 presque type

Les Gunners s'avancent déjà avec une ligne d'attaque Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus et Reiss Nelson, sans oublier au milieu de terrain les deux éléments que sont Martin Odegaard et Kai Havertz. Autrement dit, la confrontation du 11 août n'aura rien à voir avec ce que l'OL a croisé jusqu'ici. Mais à l'aube de retrouver l'Europe, et surtout la Ligue 1 le 18 août, il vaut mieux se rendre compte avant l'échéance si l'on est prêt ou pas.

Sage, lui, se montrait satisfait à l'issue de la large victoire sur le pensionnaire de Bundesliga. "Ça va dans le sens de l'efficacité que l'on veut avoir sur le plan offensif et défensif, a-t-il salué. Il y a beaucoup de choses très positives après cette rencontre. Notre jeu se construit, et dès qu'on a ouvert la marque, il y a eu plus d'espaces qu'on a su exploiter." En effet, se nourrissant de ballons récupérés, ses protégés ont réussi à alourdir la marque avec notamment deux buts initiés par des relances au pied de Perri.

D'un point de vue individuel, on a observé des défenseurs appliqués et solides dans les duels, ainsi qu'un duo Caleta-Car - Niakhaté trouvant petit à petit ses marques. A la relance, ce n'est pas toujours la panacée, mais cela dénote aussi au milieu du manque d'un profil plus créatif. La saison dernière, cette équipe avait concédé 55 réalisations, soit le quatrième moins bon total. Sur l'exercice 2024-2024, elle devra être bien en dessous de cette statistique si elle veut se stabiliser aux premières places, et pourquoi retrouver la Ligue des champions. Pour cela, il faudra que l'attelage défensif qui se dessine, en attendant le retour lundi de Nicolas Tagliafico, tienne la route. Premier aperçu à l'Emirates Stadium dimanche.