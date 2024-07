Sénégal : Moussa Niakhaté, sixième international à l'OL

International sénégalais à 12 reprises, Moussa Niakhaté est le sixième représentant de cette sélection à porter le maillot lyonnais.

Dans son histoire, l'OL a compté beaucoup d'internationaux africains. Il en a recruté un nouveau cet été, avec l'arrivée de Moussa Niakhaté. Le défenseur central porte le maillot sénégalais depuis mars 2023, lorsqu'il était entré en jeu une minute face au Mozambique. Depuis, il a représenté son pays à douze reprises, dont deux fois lors de la dernière Coupe d'Afrique des nations en janvier 2024.

Premier Sénégalais à l'OL depuis Pape Cheikh Diop

Après Demba Touré, Lamine Gassama, Lamine Diatta, Pape Diakhaté et Pape Cheikh Diop, il sera le sixième joueur à évoluer pour le Sénégal et l'Olympique lyonnais. Début septembre, le footballeur de 28 ans devrait être convoqué par son sélectionneur, Aliou Cissé, pour deux affiches des éliminatoires pour la prochaine CAN contre le Burkina Faso et le Burundi. Ce sera alors le lancement de la campagne qualificative pour le tournoi en 2025.

Il convient de préciser que Niakhaté a également joué avec les équipes de France U19, U20 et Espoirs entre 2014 et 2019. Il compte 22 capes avec les formations françaises.