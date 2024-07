Moussa Niakhaté : "La concurrence va faire le bien de l’OL"

Nouvelle recrue estivale, Moussa Niakhaté est venu renforcer la défense de l’OL. Si les places vont être chères dans le onze, le Sénégalais assure que la concurrence ne sera que bénéfique pour le club.

Il est revenu de nombreuses années en arrière. En faisant ses débuts avec l’OL, Moussa Niakhaté a eu l’impression de retomber en adolescence. Lui qui a l’habitude de jouer en défense centrale a été aligné comme latéral gauche face à Chassieu-Décines (7-0). Avec l’absence de Nicolas Tagliafico pour la Copa América, Abner Vinicius était le seul joueur de métier à ce poste. Alors, forcément, la polyvalence de Niakhaté a permis à Pierre Sage de combler ce trou.

Puissant et gaucher en plus de pouvoir dépanner sur le côté, l’international sénégalais a été recruté en ce sens. Si l’entraîneur lyonnais souhaite avant tout dégraisser son groupe, c’est avant tout pour y amener une concurrence nouvelle avec des profils adaptés à sa philosophie de jeu. Actuellement, plus d’une trentaine de jours est sous contrat avec l’OL. Bien trop même pour un club comme les septuples champions de France.

"Plus il y a de concurrence, plus ça va tirer vers le haut"

Toutefois, à l’heure où les Lyonnais sont partis en stage dans un groupe composé de 23 éléments, Moussa Niakhaté espère voir de nouvelles recrues débarquer dans la capitale des Gaules d’ici à la fin août. Les places seront peut-être chères pour être dans le onze de départ, mais cela doit stimuler le groupe à atteindre ses objectifs, voire mieux. "La concurrence ça va faire que le bien de l’OL, le but, c’est d’être le plus haut possible à la fin de la saison au classement en championnat, en coupe de France et en Europe, a confié le défenseur à Olympique-et-Lyonnais et d'autres médias présents samedi. Donc, plus il y aura de la concurrence, plus ça va tirer vers le haut, donc j’espère forcément qu’il y aura encore plus de concurrence, c’est très intéressant ça."

Jeudi dernier, Pierre Sage a assuré que des pistes étaient à l’étude, mais actuellement en stand-by à cause d’un mercato pour le moment à l’arrêt. La preuve que les mouvements vont encore être nombreux à l'OL.