Saël Kumbedi et la France U20 ont battu la Suisse (Photo by JACK GUEZ / AFP)

Ce vendredi soir, quatre lyonnais étaient sur les pelouses, trois d'entre eux ont été tenus en échec. Moussa Niakhaté et le Sénégal ont buté sur le Burkina Faso. Chez les plus jeunes, la France U20 de Kumbedi a battu la Suisse. Molebe et Gomes Rodriguez ont aussi fait match nul.

Les Lyonnais invaincus. Aucun joueur de l'OL engagé ce vendredi soir au cours de cette trêve internationale ne s'est incliné avec sa sélection. Si Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez avaient déjà joué lors du tournoi de Limoges, Moussa Niakhaté et Saël Kumbedi prenaient part à leur première rencontre internationale de la saison.

Le néo-lyonnais Moussa Niakhaté n'a pas eu l'occasion de porter le maillot de sa sélection nationale du Sénégal. Pour le premier match des qualifications à la CAN 2025, son entraineur Aliou Cissé ne l'a pas titularisé, ni fait entrer en jeu. Le Sénégal a été tenu en échec par le Burkina Faso (1-1). Sadio Mané avait ouvert le score dès la 16ᵉ minute, mais les Lions de la Teranga ont cédé en fin de match (90+5ᵉ).

Une victoire spectaculaire pour Kumbedi

Du côté du tournoi de Limoges, les deux Lyonnais Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez ont également fait match nul. Molebe était titulaire avec l'équipe de France U18 au coup d'envoi de la rencontre contre le Portugal. Il a été remplacé à la 55ᵉ minute, alors que son équipe était menée 0-2. Finalement, les Français ont égalisé grâce au Monégasque Cabral et au Niçois Shali (2-2). La rencontre a été interrompue à la 75ᵉ à cause de forts orages.

Gomes Rodriguez, lui, est entré en jeu à la 71ᵉ minute du match opposant l'Angleterre à la Suisse. Il a ensuite transformé son tir au but (1-1, 4-4).

Spectaculaire victoire en revanche pour Kumbedi et l'équipe de France U20. Les hommes de Bernard Diomède ont battu la Suisse (5-3) en amical. Le Lyonnais était titulaire. Les buts sont signés Amougou, Aiki, Ngoura (2x) et Bouabre.

Il reste encore des matches aux joueurs de l'OL avec leurs sélections nationales. Molebe et Gomes Rodriguez, se retrouveront dès ce dimanche pour un France-Angleterre à Limoges. Niakhaté et le Sénégal affrontent le Burundi pour les qualifications à la CAN 2025 et Kumbedi rejouera contre la Suisse, en amical, ce lundi.