Non retenu au terme de son contrat par Manchester United, Anthony Martial, formé à l'OL, pourrait quitter l'Europe et s'envoler pour le Brésil et s'engager avec Flamengo.

Anthony Martial va-t-il quitter l'Europe ? Alors que Manchester United ne lui a pas proposé de prolongation de contrat cet été, le buteur formé à l'OL entre 2009 et 2013 pourrait découvrir un nouveau continent et un nouveau championnat. Selon la presse brésilienne, il serait sur le point de s'engager avec le club Flamengo à Rio de Janeiro. Il viendrait remplacer Pedro, victime d'une rupture des ligaments croisés antérieur d'un genou avec la sélection nationale brésilienne.

Cinq trophées avec Manchester United

Arrivé en tant que star chez les Red Devils en provenance de l'AS Monaco contre 60 millions d'euros hors bonus, l'attaquant n'a jamais vraiment fait sa place à Manchester United. Auteur de sa meilleure saison en termes de statistiques en 2020-2021 avec 23 buts, Anthony Martial a ensuite peu à peu perdu sa place de titulaire. Il a fini par être prêté six mois à Séville début 2022.

En Angleterre, Martial aura disputé 317 rencontres et inscrit 90 buts. Il y aura aussi remporté un Community Shield en 2016, une Coupe de la Ligue et une Ligue Europa en 2017, ainsi que deux Coupes d'Angleterre, cette année et en 2016.