Buteur après seulement 13 secondes, Bradley Barcola, formé à l'OL, a inscrit le but le plus rapide de l'histoire de l'équipe de France contre l'Italie (1-3) lors de la première journée de la Ligue des Nations.

C'est un record. L'ex-Lyonnais Bradley Barcola a inscrit, contre l'Italie, le but le plus rapide de l'histoire de l'équipe de France. Il ne lui a fallu que treize secondes pour ouvrir le score, ce vendredi, sur la pelouse du Parc des Princes. Transféré de l'OL au Paris Saint-Germain l'été dernier, et auteur d'un très bon début de saison, il a montré que ce stade est son nouveau terrain de jeu.

Quasiment sur l'engagement, le jeune ailier (22 ans) a pressé et pris le ballon dans les pieds de Giovanni Di Lorenzo pour s'en aller vers le but et ajuster son coéquipier en club, Gianluigi Donnarumma. Par la même occasion, Barcola, qui avait été sélectionné pour l'Euro, a inscrit son premier but en Bleu, pour sa deuxième titularisation. Le match a ensuite mal tourné pour les Bleus, finalement battus (1-3) par l'Italie pour la première journée de Ligue des Nations. La France a remporté cette compétition en 2021.

Plus rapide que Lacombe et Sauzée

C'est le but le plus rapide inscrit par les Bleus au cours des 90 dernières années. Bradley Barcola surpassé Franck Sauzée, qui avait marqué après 34 secondes de jeu contre l'Albanie (5-0) le 30 mars 1991. Il fait aussi plus vite que Bernard Lacombe encore contre l’Italie. À la Coupe du monde 1978, il avait marqué au bout de 38 secondes, pour un match également perdu par les Bleus (2-1).

Les Bleus de Bradley Barcola auront une occasion de se reprendre après cette première déconvenue de la saison. Ils affrontent la Belgique, au Groupama Stadium, ce lundi (20h45).