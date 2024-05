Mercato : Anthony Martial (ex-OL) quitte Manchester United

Anthony Martial avec Manchester United contre Villarreal (Photo by JOSE JORDAN / AFP)

Neuf ans après son arrivée à Manchester United, Anthony Martial s'apprête à quitter le club anglais. Il sera libre cet été.

Loin d'être linéaire depuis plusieurs années, la carrière d'Anthony Martial prendra un nouveau tournant à l'intersaison. Après neuf années passées à Manchester United, l'attaquant quittera la formation mancunienne en juin, à l'issue de son contrat. Arrivée en 2015 en Angleterre, il aura disputé 317 rencontres avec les Red Devils pour 90 buts.

L'ancien joueur de l'OL, où il a été formé entre 2009 et 2013, a annoncé la nouvelle de son départ sur son compte Instagram. Venu pour 60 millions d'euros en provenance de Monaco, l'international français (30 sélections) aura été tout au long de son aventure en Premier League sur courant alternatif. Entre des exercices plutôt réussis comme celui de 2020-2021 (23 réalisations toutes compétitions confondues) et d'autres périodes plus difficiles, à l'image de celle qu'il traverse actuellement.

Une victoire en Ligue Europa

Blessé à l'aine, il n'est plus apparu sur le terrain depuis le 9 décembre 2023. Cette saison, il a joué seulement 19 parties (7 titularisations) pour 2 buts. Il aura aussi été prêté sans trop de succès à Séville au début de l'année 2022. Avec United, Martial a remporté la Ligue Europa (2017), un Community Shield (2016), une Coupe d'Angleterre (2016) et deux Coupes de la Ligue anglaise (2017 et 2023).