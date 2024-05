Euro : Orel Mangala (OL) convoqué avec la Belgique

Domenico Tedesco a appelé 25 joueurs pour disputer l'Euro 2024 avec la Belgique. Orel Mangala figure dans la liste.

Il devrait être le seul joueur de l'Olympique lyonnais à prendre part à l'Euro cet été. Puisque Duje Caleta-Car a seulement été intégré dans une liste de réservistes de la Croatie, Orel Mangala sera l'unique représentant de l'OL lors de la grande compétition européenne. Ce mardi, il a été appelé par Domenico Tedesco pour disputer le tournoi.

Le sélectionneur belge a dévoilé son groupe de 25 footballeurs qui affrontera la Slovaquie (17 juin), la Roumanie (22 juin) et l’Ukraine (26 juin) dans la poule E. On y retrouvera deux éléments de Ligue 1, avec Arthur Theate (Rennes) en plus de Mangala. Les cadres de la Belgique seront aussi de la partie : Kevin De Bruyne (Manchester City), Romelu Lukaku (AS Roma) ou encore Jan Vertonghen (Anderlecht).

Sa première grande compétition avec la Belgique

Le Rhodanien compte 13 capes avec les Diables Rouges, la dernière remontant à mars 2024 avec une titularisation contre l'Angleterre (2-2). Il prendra part à son premier rassemblement pour un grand rendez-vous international car il n'avait pas été retenu pour la Coupe du monde 2022. Depuis, il est devenu un membre important de la sélection, enchaînant les matchs et les apparitions dans le 11.

Arrivé à l'hiver dernier en provenance de Nottingham Forest sous la forme d'un prêt avec une option d'achat, Mangala a joué à 12 reprises avec le club lyonnais, étant sept fois titulaire. Ces dernières semaines, il a néanmoins perdu sa place au profit de Corentin Tolisso dans le milieu de terrain aux côtés de Maxence Caqueret et Nemanja Matic.