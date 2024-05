Supporters de l’OL, membres des Bad Gones (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Dans un communiqué, les Bad Gones ont retracé le déroulé de la journée du 25 mai. Le groupe de supporters est extrêmement remonté suite aux affrontements en marge de la finale de Coupe de France.

Beaucoup de sons de cloche sont parus dans la presse depuis quatre jours. Samedi 25 mai, les supporters de l'OL et du PSG se sont livrés à des affrontements d'une grande violence au péage de Fresnes-lès-Montauban (Pas-de-Calais). Un triste événement auquel certains membres du Kop Virage Nord (Bad Gones) ont assisté.

Un retard de bus qui sera préjudiciable

Lundi, ils ont eux aussi pris la parole pour rappeler leur version des faits. Remontant le fil de la journée, le groupe de supporters a tout d'abord expliqué que le départ vers Lille avait été retardé car trois bus arriveront à 8h30 alors qu'ils devaient prendre la route à 6 heures. "Un retard qui nous handicape tous, et dont nous avons immédiatement fait part à nos contacts au club et à la police, afin que toutes les parties prenantes soient au courant et prennent les dispositions qu’ils estiment nécessaires", ont-ils poursuivi.

Il faut d'ailleurs préciser que pour ce déplacement exceptionnel (finale de Coupe de France oblige), des personnes n'ayant pas l'habitude de ces voyages, des femmes et des enfants notamment, étaient présents. Après avoir conté leur périple jusqu'au lieu des incidents, les Bad Gones ont confié leur "surprise" en voyant que de "nombreux cars de fans parisiens étaient déjà sur place, ainsi que de légères forces de police. Nous comprenons vite que notre escorte nous a conduits directement au point de rendez-vous des supporters francilien, fixé par l’arrêté préfectoral", indiquent-ils.

Des individus armés face aux Lyonnais

Ils décrivent alors des "scènes de guérilla avec des assaillants pour certains armés de clubs de golf, de marteaux, de pieds de biche, de barres de fer et couteaux." Auparavant, l'un des véhicules lyonnais a été "volontairement incendié alors que des passages étaient encore à l'intérieur". Le communiqué fait également état d'un second bus qui "commençait à prendre feu", et de deux autres "complétement détruits".

Après la sortie précipitée des cars qui se fait donc dans le chaos, les membres Kop Virage Nord ont assuré avoir "regroupé les femmes et les enfants dans un champ, formant une barrière humaine devant eux pour les protéger." Des heurts qui ont duré "50 minutes". Très remontés, les supporters rhodaniens dénoncent des Parisiens "qui espéraient en découdre".

La "faillite des pouvoirs public", selon les Bad Gones

En conclusion, ils regrettent que malgré sa collaboration avec les institutions et collectivités pour préparer ce déplacement, les instances soient incapables "de gérer deux escortes prévues en amont". Ils terminent en évoquant la faillite "des pouvoirs publics" dans l'organisation de ce qui devait être une fête.