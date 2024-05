Bagarre, bus incendiés… l’avant-match OL - PSG troublé

La police française lors des affrontements entre supporters de l’OL et de Besiktas (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

En marge de la finale de la Coupe de France entre l’OL et le PSG, des affrontements ont eu lieu sur une section d’autoroute entre des bus lyonnais et parisiens.

Alexandre Lacazette a regretté ces incidents et il n’est pas le seul. Encore une fois, le football français a été le théâtre d’affrontements entre supporters avant la finale de la Coupe de France. Le match entre l’OL et le PSG se classait à très hauts risques et ces débordements n’ont fait que valider cette théorie. Quelques heures avant la rencontre, une bagarre a eu lieu au péage de Fresnes entre supporters des deux équipes au moment du passage des bus lyonnais. Comment un tel scénario a-t-il pu se produire ? Les deux cortèges n’auraient pas dû se croiser, même si celui de l’OL se devait de passer par Fresnes. Seulement, les horaires de départ devaient éviter toutes confrontations.

Macron condamne ces violences

Toutefois, le départ en retard du convoi lyonnais a bouleversé l’ordre établi et ce sont de vraies scènes de violence qui ont eu lieu au péage. Les deux camps se rejettent logiquement la faute, chacun estimant que l’autre a attaqué en premier. Cette question en suspens sera dans les mains du procureur d'Arras qui devrait ouvrir une enquête.

Quoi qu’il en soit, ce sont bien des bus brûlés, des scènes de KO qui ont eu lieu à Fresnes. De quoi faire dire à Emmanuel Macron, présent à Lille, que "ce sont des rendez-vous sportifs où il faut avant tout être dans la joie. Je condamne avec la plus grande fermeté toutes les violences." Dans une rapide sortie avant le match, l’OL a, lui aussi, "condamné et déploré ces violences. L’itinéraire suivi était celui de l’escorte, modifié par la police. Les bus étaient bien sous escorte." Au final, ces altercations ont donné lieu à près de 20 blessés. Certains supporters, qui ont pu reprendre la route, sont arrivés à Lille à 20 minutes de la fin du match. Une finale cauchemardesque à tous les niveaux.