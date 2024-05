Quand la fête a battu son plein à Lille pendant toute la journée de samedi, l'avant-match d'OL - PSG a été entaché par des affrontements entre supporters lyonnais et parisiens sur l'autoroute. Le club a apporté des précisions ce dimanche.

Il y a eu la défaite qui fait forcément mal. Mais samedi soir, le gros point noir de cette finale de la Coupe de France a eu lieu bien loin du stade Pierre Mauroy et de Lille. Une fois de plus, le football français ne sort pas grandi suite aux affrontements entre supporters de l'OL et du PSG à hauteur du péage de Fresnes.

Censés ne pas se croiser, les deux cortèges de bus ont finalement donné lieu à des scènes de violence, de bus incendiés et à une coupure de l'autoroute dans les deux sens pour ramener le calme et procéder aux différentes interpellations et prises en charge de blessés légers. Au lendemain de ces scènes de chaos, l'OL "condamne fermement et regrette les violences survenues" mais s'étonne notamment d'une "erreur manifeste de parcours de l'escorte de police".

Le communiqué de l'OL :

"L’Olympique lyonnais condamne fermement et regrette les violences survenues en marge du match de Coupe de France OL-PSG, lors d’un déplacement organisé par l’un de ses groupes de supporters.

Le club souhaite revenir sur plusieurs points factuels et encourage les victimes à porter plainte dès aujourd’hui pour faire toute la lumière sur ces événements. Le club se tient également à la disposition des victimes pour les accompagner dans leur procédure.

L’Olympique lyonnais rappelle que les cars affrétés par les supporters du KOP Virage Nord se sont bien rendus au bon point de rendez-vous de l’escorte de police, où ils ont été pris en charge par les forces de l’ordre, avec, pour certains, du retard suite à un accident de la circulation lors du départ.

Pour des raisons encore à déterminer, l’escorte de police a décidé de faire passer sept cars lyonnais au milieu des dix-huit cars parisiens rassemblés au péage de Fresnes, alors que depuis deux mois, toutes les parties prenantes travaillaient sur la séparation des flux.

À la suite de cette erreur manifeste de parcours, la violence a éclaté sans que l’origine en soit clairement établie. Nous espérons que les images de vidéosurveillance permettront de retracer l’ensemble des faits. Plusieurs supporters de l’OL ont été blessés, notamment par des supporters du PSG armés. Un car lyonnais a été incendié après que des fumigènes ont été jetés à l’intérieur.

L’Olympique lyonnais tient à remercier les forces de l’ordre et les passagers qui ont eu les bons réflexes pour extraire les personnes du car rapidement, notamment des jeunes enfants, et éviter ainsi des drames. L’OL précise qu’il se portera partie civile pour toutes les procédures qui seront ouvertes."