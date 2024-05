Pierre Sage après OL - PSG (1-2) : "Fier de mes joueurs"

Malgré la défaite (1-2) pour sa première finale de Coupe de France, Pierre Sage a souhaité rendre hommage à ses joueurs. L'entraîneur de l'OL a aimé la réaction d'orgueil en deuxième mi-temps.

Quel sentiment vous anime après cette défaite de l'OL contre le PSG (1-2) ?

Pierre Sage : Nos joueurs auront du mal à l’entendre ce (samedi) soir, mais ils peuvent être fiers. Notre match nous a donné cet espoir, la possibilité de relever la tête comme on l’a déjà fait. Toutes les valeurs de cette équipe, même dans une situation extrême face à un tel adversaire, ça démontre qu’elle est capable de grandes choses. Mais notre première période n’a pas été à la hauteur de l’événement.

Comment expliquez-vous cette première mi-temps ratée ?

On a beaucoup défendu et quand on récupérait le ballon, malheureusement, on le rendait trop vite. Un PSG de cette qualité se crée des situations, nombreuses et de plus en plus proches du but, puis marque deux fois. Cela s’est joué dans notre capacité à garder la balle à la récupération. On a aligné des joueurs qui ont cette capacité-là, mais ça n’a pas suffi. Après la pause, on utilise mieux le ballon, on se crée des situations et Paris en a eu moins. Il était important de revenir à 2-1, peu importe quand, pour la bascule psychologique. Le PSG, de notre but jusqu’à l’arrêt de Donnarumma à l'heure de jeu, s’est posé quelques questions.

Qu’est-ce qui a manqué justement pour recoller ?

Marquer nos occasions. Elles n’ont pas été nombreuses, deux après le but. Face au PSG, il faut faire le match parfait. Ça nous montre la marche à suivre pour rivaliser. On a perdu trois fois cette saison, au final. […] Je pense que les joueurs, très déçus forcément, sont aussi très fatigués. La seule énergie qui nous tenait encore debout, c’était l’ambition d’y croire encore. On a besoin de repos.