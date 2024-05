OL - PSG (1-2) : Perri, la soirée contrastée

Préféré à Anthony Lopes, Lucas Perri a montré pourquoi Pierre Sage ne s’était pas trompé avec plusieurs arrêts de grande classe. Et puis son hésitation sur le premier but du PSG vient ternir le tableau.

Avant même le dénouement du match, tout le monde savait que la question qui interviendrait au lendemain de la finale en cas de défaite serait : "et si Pierre Sage avait choisi untel dans le but ?". Ce dimanche, il y aura forcément quelques débats endiablés sur les réseaux sociaux, mais difficile de dire que l’entraîneur de l’OL s’est complètement trompé dans son choix du gardien pour la finale de la Coupe de France. Seulement, après cette défaite lyonnaise (1-2) contre le PSG, juger la performance de Lucas Perri est presque impossible.

Car, c’est bien le Brésilien qui avait été préféré à Anthony Lopes pour disputer ce dernier match de la saison. Un choix fort de Pierre Sage alors que le gardien portugais aurait très bien pu disputer son dernier match avec son club formateur à Lille. Il n’en a rien été, puisque Lopes a regardé du banc cette finale et la prestation de son coéquipier. Le jugement est rendu difficile, car Perri a touché le très haut et aussi le bas samedi soir à Pierre Mauroy.

Il a évité une nouvelle démonstration parisienne

Du haut de son presque double-mètre, le gardien brésilien en impose dans le but et cela change de Lopes, plus véloce. Toutefois, l’envergure de Perri a été d’un grand secours pour éviter de voir l’OL refaire les mêmes erreurs que dans le passé contre le PSG. En l’espace de deux minutes, l’ancien de Botafogo a rapidement eu les gants chauds avec deux arrêts de classe devant Barcola (3e) et Vitinha (5e).

Deux sauvetages qui ont permis aux Lyonnais de ne pas sombrer d’entrée et qui ont montré que l’envergure de Perri peut lui donner un avantage. À la manière d’un gardien de hockey, il est très bas sur ses appuis malgré sa taille et va vite au sol à l’image de cette main ferme sur Hakimi (61e) ou de ses interventions devant Zaire-Emery (50e) et Vitinha (66e). Avec pas loin de six arrêts décisifs, Lucas Perri aurait pu être le grand monsieur de cette finale côté OL. Seulement, un fait de jeu vient entacher cette performance.

Une hésitation qui coûte cher...

À ceux qui militaient pour voir Anthony Lopes être dans le but pour affronter le PSG, Perri a donné du grain à moudre. Il n’est certes pas le seul coupable sur l’action, mais en hésitant sur sa sortie, le gardien a permis à Ousmane Dembélé d’ouvrir le score à la 23e minute de jeu. Sur le deuxième, pensant que le ballon est sorti, il joue l’action sans vraiment la jouer et Fabian Ruiz en profite pour marquer dans un trou de souris.

Réputé pour son jeu au pied, il n’a pas forcément excellé dans l’exercice samedi, notamment quand il a été sous pression. On l’a dit, le match de Perri est difficile à noter. On peut simplement se dire que la boulette sur l’ouverture du score aurait pu être sans réelle conséquence si le PSG avait mené 2-0 après cinq minutes. Mais ce ne fut pas le cas et ça coute cher dans la balance au final…