Avant la finale de la Coupe de France entre l'OL et le PSG, les supporters des deux camps se sont livrés à des affrontements sur l'autoroute A1.

Ce sont des images qui ne devraient plus exister. Ce samedi en fin d'après-midi, les supporters de l'OL et du PSG se sont affrontés au niveau du péage de Fresnes-lès-Montauban, sur l'autoroute A1. Les circonstances exactes restent à préciser, mais les bus des deux clubs se sont retrouvés dans une zone réservée initialement aux fans parisiens.

20 blessés

Une bagarre a éclaté entre les deux camps sur ce site localisé à une soixantaine de kilomètres de Lille. On retrouvait une centaine de Lyonnais impliqués et environ 200 Franciliens selon les premières constatations de la police. Les vidéos tournant sur les réseaux sociaux montrent des départs de feu et des cars ont été brulés. Tout cela a provoqué l'interruption de la circulation dans les deux sens.

Au moins 20 individus ont été blessés lors de cette empoignade. L'OL a réagi juste avant le coup d'envoi de la finale, "condamnant et déplorant ces violences. L’itinéraire suivi était celui de l’escorte, modifié par la police. Les bus étaient bien sous escorte", explique-t-il.