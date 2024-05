L'OL n'a pas réussi son pari, étant dominé par Barcelone en finale de la Ligue des champions (2-0) malgré une bonne prestation de Damaris Egurrola. Retrouvez le top et flop de la rédaction d'Olympique-et-Lyonnais.

Le top de Barcelone - OL : Damaris Egurrola a écopé

Si le milieu de terrain lyonnais a connu des difficultés à rivaliser sans la balle avec son adversaire, Damaris Egurrola était elle dans son élément. La Néerlandaise a récupéré un nombre incalculable de ballons, coupant plusieurs transmissions ou venant les chercher directement dans les pieds espagnols. Sans ses interventions, les Rhodaniennes auraient subi sans arrêt les vagues du Barça. Elle a également contré un tir potentiellement dangereux de Fridolina Rolfö.

Tout n’a pas été parfait, à l’image de son tacle dans le vide en deuxième période, ou alors de son attentisme sur le second but barcelonais, mais elle a tout de même grandement écopé lorsque le bateau tanguait.

Le flop de Barcelone - OL : l’impuissance offensive lyonnaise

Il est difficile de remettre en cause la prestation de Melchie Dumornay, qui comme contre Paris en finale de D1, a été très précieuse pour tenir les ballons face aux défenseures de Barcelone. En revanche, Delphine Cascarino, Kadidiatou Diani et les milieux de terrain plus offensives comme Daniëlle van de Donk et Lindsey Horan, ont connu un déchet nettement plus important, notamment la première nommée qui ne sera jamais rentrée dans son match, sortant dès la 66e.

Surtout, l’Olympique lyonnais n’a finalement que trop rarement inquiété la gardienne espagnole. Les coups de pied arrêtés ont fourni quelques tentatives intéressantes, mais dans le jeu, ce fut bien plus difficile. Même avec les entrées d’Amel Majri, Ada Hegerberg et Vicki Becho, l’OL a peiné à se montrer dangereux, hormis les deux premières citées qui ont vu leurs deux frappes filer hors du cadre en fin de partie. Trop peu pour venir à bout de cette formation catalane.