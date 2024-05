Gare de péage de Fresnes-lès-Montauban après les heurts entre supporters de l’OL et du PSG (Photo by Pierre BEAUVILLAIN / AFP)

Lundi, le parquet d’Arras a annoncé l'ouverture d'une enquête suite à la bagarre au péage de Fresnes-lès-Montauban en marge de la finale de la Coupe de France entre l'OL et le PSG.

Place maintenant à la justice. Trois jours après le triste événement à la gare de péage de Fresnes-lès-Montauban (Pas-de-Calais), le parquet d’Arras a communiqué sur l'ouverture d'une enquête chargée de faire toute la lumière sur l'affrontement de samedi entre supporters de l'OL et du PSG. Rappelons que sur ce secteur de l'autoroute A1, de violents heurts ont éclaté en marge de la finale de la Coupe de France.

Désormais, c'est à la section de recherches de la gendarmerie nationale de Lille qui a été saisie du dossier pour "des faits de destruction aggravée du bien d’autrui par incendie, de dégradations en réunion, et de violences en réunion", ainsi que l'a indiqué le procureur dans un communiqué.

La suite du texte fait référence à un car lyonnais "détruit" et à un autre "fortement endommagé". Il annonce également "quelques blessés", qui sont au nombre de 38. Les policiers devront lever le voile sur les circonstances exactes de cette rixe, via notamment des vidéos, des témoignages et les informations transmises par les clubs. Aucune arrestation n'avait encore été effectuée lundi.

Des dégâts estimés entre 500 000 et 1 million d'euros

Il faudra aussi payer la note. Toujours ce 27 mai, la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (Sanef) a expliqué à l'AFP avoir porté plainte. Selon son chiffrage provisoire des dégâts, l'addition serait comprise entre 500 000 et 1 million d'euros.

Les violences ont provoqué l'embrasement de deux voies de circulation, et la fermeture de trois autres, ainsi que d'importants dommages sur l'auvent du péage. La Sanef précise que des individus ont "envahi et vandalisé les locaux du personnel". Le bilan sera affiné dans les jours à venir. Les automobilistes doivent eux s'attendre à de conséquents "ralentissement" lors des prochaines semaines, "jusqu'à la remise en état complète de l'infrastructure".